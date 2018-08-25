Эвакуация погибших туристов в Северной Осетии приостановлена из-за камнепада

25 августа 2018, 16:10

Тела трех краснодарских альпинистов, погибших во время восхождения в Ирафском районе Северной Осетии, спасатели не могут спустить с гор уже второй день из-за камнепада.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 августа спасателям поступило сообщение, что три кубанских альпиниста, совершавших восхождение в Ирафском районе Северной Осетии, в установленное время не вышли на связь. 24 августа тела погибших были обнаружены, однако эвакуацию их тел осложнял камнепад в этом районе.

Камнепад в районе, где находятся останки альпинистов, продолжился и сегодня, из-за него эвакуировать тела пока невозможно, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Спасатели проводят мониторинг местности, как только позволят условия, начнется транспортировка тел погибших, уточнило ведомство.