Масштабные поиски альпинистов в Северной Осетии не дали результата

24 августа 2018, 13:00

К поискам группы альпинистов, пропавшей в Ирафском районе, подключились спасатели со всего Северного Кавказа. Работа авиации приостановлена из-за погодных условий, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сообщение об исчезновении альпинистов из Краснодарского края поступило спасателям 20 августа. Группа из трех человек совершала восхождение на гору Галдор, в установленное время они не вышли на связь. 21 августа к поискам была привлечена авиация МЧС России.

Сегодня к поисковым работам подключились спасатели со всего Северного Кавказа. В общей сложности в них участвуют 22 человека, задействовано пять единиц техники. "Работы ведутся с двух сторон горы Галдор (4238 метров над уровнем моря), восхождение на которую альпинисты и совершали. Из-за погодных условий в настоящее время привлечь к поисково-спасательным работам авиацию МЧС России не представляется возможным", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, пропавшие альпинисты не были зарегистрированы в Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС. "Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали. После этого руководитель обратился за помощью в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС... Сейчас группировка североосетинских спасателей усилена коллегами из соседних республик", - отметили в МЧС.

В поисках задействованы спасатели из Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и сборная группа Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, пишет со ссылкой на представителя МЧС "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ирафского района Северной Осетии - селе Чикола - облачно, идет дождь, температура воздуха составляет +24 градуса, скорость ветра - до 4 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, температура понизится до +15, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.