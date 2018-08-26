Тела кубанских альпинистов спущены с горы в Северной Осетии

26 августа 2018, 13:25

Спасатели на вертолете смогли снять с горы Галдор в Северной Осетии тела троих альпинистов, пропавших во время восхождения на гору 20 августа, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 августа спасателям поступило сообщение о том, что три кубанских альпиниста, совершавших восхождение в Ирафском районе Северной Осетии, не вышли на связь в установленное время. Тела погибших были обнаружены 24 августа, однако спасатели приостановили эвакуацию их останков из-за камнепада.

28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара являлись членами Федерации альпинизма России. Их друзья и родственники к началу сегодняшней операции прибыли в лагерь спасателей у подножия горы Галдор.

Сотрудники МЧС Северной Осетии сегодня эвакуировали с горы тела троих кубанских альпинистов, сообщил родственник одного из спортсменов в 11.13 мск корреспонденту "Кавказского узла".

Тела альпинистов эвакуированы с высоты 4238 метров над уровнем моря и спущены для опознания в альплагерь "Комы-арт", где находятся их родственники. С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают психологи и врачи, говорится в сегодняшнем сообщении от 11.29 мск на сайте Главного управления МЧС Северной Осетии.

В операции был задействован вертолет "Еврокоптер" частной ставропольской компании, отметили спасатели.