Выдвижение Васильева на пост главы Дагестана указало на кадровые проблемы Кремля

24 августа 2018, 15:09

Выдвижение кандидатуры Владимира Васильева на пост главы Дагестана было предсказуемым, так как вопрос о главе региона решается Кремлем еще на уровне назначения временного исполняющего обязанности, заявили политологи. По их мнению, несмотря на скромные экономические достижения Васильева, у федерального центра нет иных альтернатив.

Как писал "Кавказский узел", выборы главы Дагестана назначены на 9 сентября. 17 августа президент России передал на рассмотрение парламента Дагестана списки кандидатов на пост руководителя региона. На рассмотрение Народного собрания республики вынесены кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана 3 октября 2017 года. Васильев - заместитель председателя Госдумы, глава фракции "Единой России", бывший замглавы МВД. Работал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Занимал пост заместителя секретаря Совбеза России, говорится в биографии Владимира Васильева, размещенной на "Кавказском узле". Согласно информации на сайте Народного собрания Дагестана, Камил Давдиев - глава Совета отделения партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции в парламенте региона. Махмуд Махмудов с 2012 по 2016 год занимал должность зампредседателя комитета парламента региона по экономической политике, в 2003- 2007 годах был депутатом и членом комитета Госдумы России по бюджету и налогам, отмечается в его биографии на сайте НС Дагестана.

На пост главы Дагестана предложена кандидатура первого секретаря Дагестанского республиканского комитета КПРФ Махмуда Махмудова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского отделения КПРФ. "Наш кандидат – Махмуд Махмудов. Его будут всерьез рассматривать вместо Васильева", - считает он.

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" предложило две кандидатуры - заместителя председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и врио Дагестана Владимира Васильева, пояснил представитель партии.

Дагестанское отделение ЛДПР поддержало кандидатуру Владимира Васильева, так как он не является выходцем из республики, заявил представитель партии. "Мы не представлены в местном парламенте и у нас нет явного лидера в Дагестане, а Васильева все поддерживают, он грамотный человек. Сколько лет местный был главой республики, и мы видели, что творилось, а сейчас главой является Васильев и у нас изменения налицо", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник регионального отделения ЛДПР.

Представители регионального отделения "Единой России" в Дагестане отказались комментировать вопрос выдвижения кандидатуры Владимира Васильева на должность главы республики, сообщает корреспондент "Кавказского узла". Отметим, что партия власти представила президенту России лишь кандидатуру временно исполняющего полномочия главы Дагестана Владимира Васильева

Выбор кандидатуры сделан в момент назначения и.о. главы региона



Нет ничего уникального в том, что партия "Единая Россия" предложила одну кандидатуру на должность главы Дагестана, а не несколько, как это было ранее, заявил руководитель компании "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Никто и не сомневался в том, что именно кандидатура Васильева будет выдвинута. Эти процедурные моменты не имеют никакого значения. Ключевое решение принимается совсем другим способом и гораздо заранее", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Минченко.

По его словам, кандидатура нового главы региона определяется тогда, когда президент назначает исполняющего обязанностями главы какого-то региона. "Вообще ключевой выбор происходит не во время избирательной кампании, не в момент выдвижения кандидатур, а когда президент принимает решение об исполняющем обязанности главы региона", - подчеркнул Минченко.

Он также выразил уверенность, что "в подобных вопросах сюрпризов не бывает". "Достаточно редко бывает, что аутсайдер из списка кандидатов назначается на какую-то должность. Если губернатор уходит, то на его место назначают исполняющего обязанности, который потом и становится новым губернатором", - подчеркнул Евгений Минченко.

По его словам, назначение исполняющим обязанности главы региона не местного чиновника "нельзя назвать новым трендом". "Он далеко не новый. Давно используется эта практика", - подчеркнул руководитель компании "Минченко консалтинг".

Не было случаев, когда аутсайдер списка кандидатов на должность губернатора становился главой региона, уверен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Обычно в области есть врио, который потом и назначается на должность губернатора. В списке всегда бывают другие кандидаты, но изначально всем понятно, кто станет главой субъекта. Бывает, что формально оппозиционные партии претендуют на посты глав регионов, но и в таких случая заранее все обговаривается с властью", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

По словам политолога, сейчас в России более 10 регионов, где нет губернаторов. "Там сейчас работают исполняющие обязанности. И это означает, что они в скором времени будут назначены на пост глав. Никаких изменений не будет, если, конечно, не выяснится, что кто-то из них купил остров в Атлантическом океане за государственные деньги", - пошутил Алексей Малашенко.

При этом, по его мнению, назначение "приезжих" чиновников на должность глав регионов не является трендом. "Дагестан, наверное, стал исключением. Это многонациональная республика и, если назначать из местных, то придется выбирать из разных этносов. Поэтому власти предпочли назначить [Васильева] для наведения порядка. Мне кажется, это чисто дагестанский опыт", - сказал Малашенко.

Несмотря на отсутствие явных экономических успехов у Васильева, власти все же делают ставку на него, так как не видят альтернативы, считает политолог Алексей Малашенко.

"Да, успехов нет. Даже если назначить руководителем самого эффективного и профессионального человека, мало что изменится [в Дагестане]. Этот регион - часть России, и ведь в России нет экономических успехов. Васильев старается что-то изменить, но не получается. Владимир Путин не видит другой альтернативы. Нет у власти других кандидатов на этот пост", - уверен Алексей Малашенко.

Васильеву удалось добиться лоббистских успехов в Дагестане

За десять месяцев на посту главы Дагестана Владимир Васильев добился не экономических, а лоббистских успехов, считает экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Владимир Васильев обозначил борьбу с коррупцией как одну из приоритетных целей. По подсчетам "Кавказского узла", с 3 октября 2017 года по 10 июля 2018 года Васильев четыре раза встречался с Владимиром Путиным. Это, по мнению экспертов, свидетельствует об особом интересе Кремля к антикоррупционным мерам и является признаком демонстративного доверия президента России к Васильеву.

"За короткий период Васильеву удалось достичь некоторых успехов. Он получил в конце 2017 года дополнительно 10 млрд рублей из федерального трансферта. Вот вам и успех Васильева. Но это не экономический успех, это лоббистский успех. Чтобы говорить об экономических успехах, надо ждать окончания 2018 года, чтобы получить данные", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Зубаревич.

При этом она отметила, что статистика по республикам Северного Кавказа не вызывает доверия. "Считать статистику там, где очень много теневой экономики, – это неблагодарное дело", - подчеркнула Зубаревич.

По ее словам, Васильев ведет борьбу против коррупции в сфере малого и среднего бизнеса, но удастся ли ему искоренить коррупцию – покажет время. "В Дагестане Васильев пытается добиться изменений в сфере малого и среднего бизнеса, но этого не сделать за несколько месяцев и даже за год. Плюс пытаются делать так, чтобы не было, например, "левых" подключений к электросетям. Но, поскольку к коррупции причастны также дагестанские силовики, то не факт, что у Василева получится добиться успехов в этой сфере", - отметила она.

Социально-экономические показатели Дагестана и других республик Северного Кавказа — "виртуальная реальность", так как при доминировании теневой экономики она мало что показывает, и анализировать социально-экономическую динамику нет смысла, заявила ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. "Республика Дагестан может развиваться, если снять коррупционные путы с малого и среднего бизнеса, но как это сделать в условиях сверхдавления силовиков и войны кланов?" - отметила она.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 21 февраля Васильев раскритиковал работу владельцев автозаправочных станций, призвал их "выходить из тени" и платить налоги, а также пригрозил проверками.