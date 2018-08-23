Следователи в четвертый раз занялись делом Цетиевых и Ражапова

23 августа 2018, 07:29

В четвертый раз возобновлено предварительное следствие по уголовному делу в отношении уроженцев Чечни Хусейна и Саид-Магомеда Цетиевых и Хамида Ражапова, которые обвиняются в нападении на сотрудников МЧС в подмосковном поселке Внуково. Два решения ЕСПЧ, вынесенные ранее по жалобам обвиняемых, не привели к закрытию дела.

Как сообщал "Кавказский узел", братья Хусейн и Саид-Магомедом Цетиевы, а также Хамид Ражапов были задержаны в сентябре 2014 года. По версии следствия, они избили сотрудников МЧС в районе поселка Внуково. Им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство восьми человек. Защита заявила о наличии у всех троих алиби, которое было подтверждено записями видеокамер с места их проживания. Суд неоднократно продлевал Хамиду Ражапову и Хусейну Цетиеву срок содержания под стражей, а Саид-Магомеду Цетиеву - под домашним арестом. 27 июня 2017 года суд возвратил дело прокурору, а меру пресечения обвиняемым отменил, в тот же день они были освобождены. Защита заявила, что намерена добиться прекращения дела. Следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела о покушении на убийство сотрудников МЧС в поселке Внуково. Однако расследование дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении Хамида Ражапова и братьев Цетиевых продолжилось.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Хусейна и Саид-Магомеда Цетиевых и Хамида Ражапова возобновлено, рассказала 22 августа корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяна Окушко.

По ее словам, очередное расследование будет проводиться в Следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве, куда передано уголовное дело.

Адвокат отметила, что только благодаря обращению к руководству московского главка МВД и поддержке председателя Совета по правам человека Михаила Федотова удалось добиться, чтобы дело Цетиевых и Ражапова было изъято у следователей УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу, где, по мнению Окушко, и были допущены нарушения в ходе расследования.

«На протяжении почти четырёх лет данное уголовное дело расследовалось и рассматривалось в Щербинском райсуде. Судом уголовное дело возвращалось неоднократно прокурору для устранения нарушений, которые были выявлены в ходе судебных разбирательств. Предварительное следствие возобновлялось четыре раза», - напомнила Татьяна Окушко.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2017 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Хамида Ражапова, заявившего о нарушении его прав в связи с продлением ареста по делу о нападении на сотрудников МЧС. В июне 2018 года ЕСПЧ признал нарушение прав Хусейна Цетиева, подавшего жалобу в связи с незаконным, по его мнению, арестом и необоснованным содержанием под стражей более двух лет.