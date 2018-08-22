Раненый сотрудник ДПС в Грозном. Кадр сюжета ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?v=20PJ1P7dsGY

22 августа 2018, 12:47

Врачи рассказали о состоянии раненных в Чечне полицейских

Состояние инспектора дорожно-постовой службы, получившего тяжелые травмы при нападении в Грозном, остается тяжелым, однако улучшилось после операции. Еще четверо полицейских также остаются в больницах, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", утром 20 августа в Грозном предполагаемый боевик на автомобиле сбил троих сотрудников ДПС, после чего он и находившийся с ним в машине 11-летний ребенок были убиты. Пострадавшие от наезда автомобиля сотрудники полиции доставлены в больницу, один из них был прооперирован. 21 августа врачи назвали его состояние тяжелым, но стабильным.

20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Нападения были совершены в Грозном и в Шалинском районе. По данным силовиков, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение и умер в больнице. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения. Кроме того, опубликовано видео, на котором чеченские подростки присягают ИГ*. Террористическая организация заявляет, что именно эти подростки напали на сотрудников полиции.

Инспектор ДПС МВД Чечни Адам Датуев получил тяжелые травмы в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился 17-летний участник атаки на силовиков. Датуев перенес сложную операцию, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, однако улучшилось, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

"У Датуева была тяжелая черепно-мозговая травма. Он перенес сложную операцию. Вчера он пришел в себя, находится в сознании и адекватен. Непосредственной угрозы жизни нет. На реабилитацию понадобится не менее двух недель", - сказали в ведомстве.

По данным Минздрава, помимо Датуева пострадали сотрудники полиции Магомед Макаев и Бислан Гилагаев, они находятся в девятой горбольнице Грозного с травмами конечностей и ушибами.

Два сотрудника полиции, раненные при нападении на ОВД Шалинского района, находятся в ЦРБ Шалинского района с ножевыми ранениями. Их состояние также не вызывает опасений у врачей, сообщили в ведомстве.

В МВД Чечни проинформировали, что раненые полицейские будут поощрены и представлены к наградам. "Благодаря их мужеству и профессионализму удалось избежать более тяжелых последствий и гибели гражданских лиц", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Полицейский прооперирован после нападения в Грозном", "Врачи назвали стабильным состояние пострадавших в Грозном полицейских", "Серия нападений на силовиков стала пятой атакой ИГ* в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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