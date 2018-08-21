Азербайджан отказал во въезде члену делегации Меркель

21 августа 2018, 17:43

Власти Азербайджана запретили въезд в страну члену делегации канцлера Германии Ангелы Меркель Альберту Bайлеру за то, что он посещал Нагорный Карабах. Баку готов пересмотреть это решение, если немецкий депутат извинится, сообщили в МИД Азербайджана.

Депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз Альберт Вайлер является заместителем председателя парламентской группы по отношениям Германии со странами Южного Кавказа. Он должен был сопровождать Ангелу Меркель в ее поездке в Грузию, Армению и Азербайджан, которая начнется 24 августа.

Вайлер дважды посещал Нагорный Карабах. Переговоры с послом Азербайджана в Германии о том, чтобы разрешить депутату въезд в страну, закончились безрезультатно, сообщила 20 августа газета Bild.

"Азербайджан с удовольствием представляет себя как демократию. Эти действия против демократически избранного депутата не имеют ничего общего с демократией", - цитирует Вайлера издание.

Список нежелательных лиц впервые был обнародован МИД Азербайджана в 2013 году. В него включают иностранцев, которым запрещен въезд в страну из-за посещения ими территории Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Так, 22 сентября 2017 года стало известно, что в "черный список" Азербайджана внесены трое конгрессменов США, посетивших Нагорный Карабах без ведома азербайджанских властей.

Альберт Вайлер посещал Нагорный Карабах 4 августа 2014, а также 3 мая 2015 года, когда был наблюдателем на местных парламентских выборах, сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Официальный Баку заявил о незаконности выборов в Национальное собрание, проведенных в Нагорном Карабахе выборов 3 мая. О непризнании результатов голосования заявили также ЕС, США, МИД Грузии и Украины.

Вайлер был объявлен персоной нон грата еще в 2014 году - сразу после того, как впервые посетил территории, которые Азербайджан считает оккупированными, отметил корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Иностранные граждане должны уважать территориальную целостность, суверенитет и законы других стран, подчеркнул он. "В этом контексте незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана недопустимы", - сказал Гаджиев.

Азербайджан занимает конструктивную позицию в данном вопросе, отметил представитель ведомства. "Если лица, которые не ведут деятельности непосредственно против Азербайджана, обратятся с письмами-извинениями и выразят уважение к территориальной целостности и законам Азербайджана, то может быть рассмотрено исключение их имен из списка нежелательных лиц, и такой опыт уже имеется", - сказал Гаджиев.

В посольстве Германии в Азербайджане корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что делегация во главе с Ангелой Меркель прибудет в страну 25 августа. Комментировать ситуацию с Альбертом Вайлером в посольстве отказались.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".