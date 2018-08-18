Курорт "Ведучи" открылся после разрушения трассы

18 августа 2018, 16:49

Ремонт размытой ливнями автотрассы в Итум-Калинском районе продолжается, но туристы могут добраться до курорта "Ведучи" по объездной дороге, сообщили сегодня власти Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 9-10 августа дорогу, ведущую к курорту "Ведучи" в Итум-Калинском районе Чечни, размыло на несколько сотен метров. После этого курорт закрыли.

"Объекты горнолыжной инфраструктуры, а также средства размещения и досуговые объекты на территории ВТРК функционируют в полном объеме. На время строительных работ для всех желающих отдохнуть на «Ведучи» открыта объездная дорога, по которой туристы могут добраться до курорта", - говорится на сайте курорта по состоянию на 16:48 мск 18 августа.

Курорт был закрыт с 9 по 15 августа, с 16 числа он работает в штатном режиме, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Комитете по туризму правительства Чечни. Информация о том, что курорт закрыт до сентября, не соответствует действительности, отметили в ведомстве.

"Размытые в результате прошедших 9-10 августа ливней участки дороги, ведущей на курорт, практически полностью восстановлены, имеется объездная дорога. Работы по ремонту федерального участка трассы продолжаются, но это не ограничивает проезд туристов. Попасть на комплекс или покинуть его не представляет никаких проблем", - рассказали в комитете.

Инфраструктура самого курорта "Ведучи" не пострадала, отметил представитель ведомства.

Из-за дождей на курорте "Ведучи" не состоялись соревнования по Hill Climb - подъёму на внедорожниках на холм. Их отложили до сентября.

В комитете по туризму не привели данных о том, сколько туристов посетило курорт с начала летнего сезона. Жители республики рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что "Ведучи" не пользуется популярностью.

"Не знаю как зимой, но летом там особо нечего делать - полюбоваться горами можно и просто катаясь на машине. К тому же, добираться туда тоже проблемно, часа полтора-два уйдет только на дорогу. По пути как раз есть Нихалойские водопады, так что дальше них мало кто едет. Ну и плюс озеро Кезеной-Ам, там тоже хороший отдых", - считает житель республики Руслан.

Кезеной-Ам - озеро на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. В 2015 году здесь открылся туристско-рекреационный кластер "Кезеной-Ам", говорится на сайте Kezenoy-am.ru. Нихалойские (Нихалоевские) водопады - спортивно-туристический комплекс, расположенный недалеко от селения Нихалой на правом притоке Чанти-Аргуна, сообщается на сайте Nikhaloy.ru.

"Я бывал несколько лет назад в районе «Ведучи». Добираться туда проблемно, особенно после дождей. Дорога все время ведет на подъем, так что приходится постоянно быть в напряжении. Туда и обратно уйдет часа четыре, не меньше. Легче на Каспийское море съездить на пару дней. У меня много друзей, но ни один из них на отдых в «Ведучи» не ездил. На выходные в основном едут на водопады в Нихалое или на Кезеной-Ам. А кто не хочет тратиться, предпочитают отдых у реки, где-нибудь на берегу Терека. Заодно и порыбачить можно", - сказал грозненец Ислам.