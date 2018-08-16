Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы

16 августа 2018, 05:31

Дорога на горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне, размытая из-за проливных дождей, пока не восстановлена, соревнования по подъему на холм на автомобилях пришлось отложить до сентября, сообщил сотрудник министерства туризма республики.

Как писал "Кавказский узел", 9-10 августа в горной части Чечни, в том числе в Итум-Калинском районе, где расположен курорт "Ведучи", прошли сильные дожди. Дорогу, ведущую к курорту, размыло на несколько сотен метров.

На главной странице сайта курорта "Ведучи" опубликовано сообщение о том, что "в связи с ремонтными работами на подъездной дороге работа курорта временно приостановлена". "Об открытии будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Дорога на курорт "Ведучи", размытая сильными проливными дождями, пока не восстановлена, сообщил 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства туризма Чеченской Республики.

"Продолжаются ремонтные работы. Дорога размыта была после трехдневного проливного дождя. На данный момент никому туда невозможно проехать. Занимается ремонтом министерство автотранспорта", - сказал он.

По его словам, в эти дни в "Ведучи" должны были проходить соревнования по Hill Climb - подъёму на внедорожниках на холм.

"Но из-за катаклизмов пришлось отложить [соревнования] до сентября. Гора, намеченная для соревнований, превратилась из-за многосуточных дождей в грязь, в жижу. И проведение мероприятий пока очень опасно. Пока неизвестно, как долго будут чинить дорогу. Однако планировалось проведение и других мероприятий в других районах республики, например, аналогичные соревнования в других ущельях назначены на 25 августа, поэтому участников состязаний в "Ведучи" пригласили туда, но также назначили подъем в "Ведучи" на сентябрь. Все отнеслись с пониманием, никаких компенсаций не требовали, тем более что речь идет о переносе, а не об отмене. В основном участниками соревнований были люди из Чечни и соседних регионов Северного Кавказа", - рассказал сотрудник министерства.

Он также напомнил, что "Ведучи" - ещё молодой курорт, и это был запуск только первого этапа.

"На следующем этапе планируется построить ещё два подъёмника. Летом, вне горнолыжного сезона, он [курорт] открыт для джип-туров и велотуристов. Там имеются прокаты велосипедов. Намечаются конные прогулки. Рассчитываем на круглогодичное функционирование", - сказал сотрудник ведомства.

Он затруднился назвать точное количество туристов, которые посетили "Ведучи" в зимний и другие сезоны, однако рассказал о примерном количестве туристов, которые могут разместиться на курорте.

"В настоящее время в "Ведучи" действует гостиница "Эдельвейс". В ней 80 номеров, рассчитана до 165 койко-мест. В некоторых номерах возможно трехместное размещение и более. Рядом с отелем имеется Центр активного отдыха, где предоставляется в аренду вся необходимая экипировка для зимних видов спорта, а также и для летних развлечений — велосипеды, самокаты, ролики. В этом центре также есть девять стандартных гостиничных номеров с возможностью двух- или трехместного размещения. Кроме того, выделены две комнаты под хостел с хорошими бытовыми условиями, примерно на 30 человек", - сказал представитель Минтуризма.

По его данным, стоимость номера без завтрака в гостиницах составляет две тысячи рублей с человека, на двоих — две с половиной тысячи рублей за номер, в хостеле — 700 рублей за ночь.

По словам сотрудника министерства, "Ведучи" ориентирован прежде всего на туристов из других российских регионов.

"В Чечню в принципе ездят в большинстве своём российские туристы — из Москвы, Питера, Краснодарского края, из других крупных городов Центральной части России, Урала. Вместе с тем в Чечне, как и в остальных республиках Кавказа, с внутрирегиональным туризмом проблема. Люди не особо активны как туристы. В "Ведучи" ездят крайне мало. Более привлекательно для внутричеченских туристов посещение на выходные иных мест — Кезенойам, Нихалойские водопады. Там на уик-энде забиты все домики, все номера в гостиницах и пансионатах", - сказал он.

Кезенойам - озеро на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. В 2015 году здесь открылся туристско-рекреационный кластер "Кезеной-Ам", который включает гостиницу на 58 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, ВИП-коттедж, ресторан, баню, спортивный комплекс площадью 1200 квадратных метров, спортивные площадки, лодочную станцию, сообщает kezenoy-am.ru. Нихалойские (Нихалоевские) водопады - спортивно-туристический комплекс недалеко от селения Нихалой на правом притоке Чанти-Аргуна. Здесь расположены восемь деревянных коттеджей, восемнадцать летних беседок, ресторан, гостиница и тренажерный зал, сообщает nikhaloy.ru.

"В целом, на курорты и другие туристические объекты Чечни сейчас приезжают группы туристов и из Европы, из Америки, из Китая. Групповым туристам в настоящее время можно безвизово попасть в Россию", - отметил сотрудник Минтуризма Чечни.

В туристической сфере Чечни ощущается кадровый голод

В "Ведучи", как и на других объектах туризма в Чечне, ощущается кадровый голод и недостаток квалифицированных менеджеров туризма, считает менеджер туристической сферы, пожелавший остаться анонимным.

"Принципа преданности и дружбы, быть "хорошим парнем" недостаточно для того, чтобы быть специалистом в данной сфере. Возможно, есть неплохие администраторы и хозяйственники, но именно специалистов по туризму мало", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в Ведучи нужно расширять инфраструктуру, не просто канатную дорогу построить, но и обеспечить дополнительные места для размещения, к тому же и вопросы общественного питания не решены.

"Туристами надо заниматься "от и до". Не просто построить гостиницу или ресторан, а нужно грамотно организовать сеть обслуживания туристов — точки общепита и ночлега, гиды. Кроме того, учитывая, что в "Ведучи" очень короткий горнолыжный сезон, зимой там даже бывает проблема со снегом. В этом году туда КамАЗами завозили снег из других районов. Требуется развивать более широкие туристические направления — семейный отдых, оздоровительный отдых, этнографический", - полагает он.

По его словам, существует ошибочное представление, что туристы - это обеспеченные люди, и поэтому можно завышать цены.

"Толстосумы не особенно едут в Чечню. Из Европы значительная часть туристов — это чеченцы. Они тоже небогатые люди, может быть за год накопили две тысячи евро на отдых и вряд ли смогут посетить слишком дорогие курорты. Нужно делать ставку на массовость и доступность курортных зон Чечни. Тогда увеличится количество туристов, будут строиться новые гостиницы, мотели. Не нужно выставлять большие ценники, особенно когда "Ведучи" только на самой начальной стадии своей работы, на стадии раскрутки. Не может жижиг-галныш (чеченское национальное блюдо из мяса с клецками из пшеничной или кукурузной муки. - Прим. "Кавказского узла") или шашлык стоит в горах в два раза дороже, чем в городе. Но это так. По-хорошему, должен быть демпинг. Люди должны полюбить эти места, а потом они уже сами будут готовы тратить больше", - сказал мужчина.

В апреле власти Чечни объявили, что за три месяца курорт посетили около 17 тысяч туристов из разных регионов России, но местные жители подвергли эти данные сомнению. Летом на курорте "Ведучи" для туристов открыты канатная дорога, прокат велосипедов и квадроциклов.