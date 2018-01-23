Власти Чечни решили восполнить нехватку снега на горном курорте

23 января 2018, 14:07

Масштабную доставку снега на горнолыжный курорт "Ведучи", открытие которого запланировано на 26 января, чиновники объяснили недостаточной высотой снежного покрова в районе курорта.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2013 года в Итум-Калинском районе Чечни была создана туристско-рекреационная особая экономическая зона "Ведучи", в состав которой вошел одноименный горнолыжный курорт. Строительство канатной дороги, горнолыжной трассы и другой инфраструктуры курорта начала в июле 2017 года компания "Курорты Северного Кавказа".

На горнолыжный курорт "Ведучи", открытие которого запланировано на 26 января, привозят снег из Веденского района Чечни, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского комитета по туризму.

"Там просто недостаточная высота снежного покрова, поэтому было решено завезти его из Веденского района. На месте имеются и снежная пушка, и устройства для уплотнения снега, все это в последующем будет задействовано", - объяснил он.

По его словам, за три дня на "Ведучи" завезли несколько тысяч кубометров снега, и работы завершат лишь после того, как покроют снегом трассу и склон горы.

Представитель комитета пояснил, что первоначально церемонию торжественного открытия курорта планировалось провести 20 января. "Но в силу ряда причин объективного характера церемония была перенесена на неделю. На открытие «Ведучи» ожидается прибытие высоких гостей, будет организовано лазерное и спортивное шоу", - сказал чиновник, не уточнив, кто именно приглашен на церемонию.

Источник и объем финансирования доставки снега на горнолыжный курорт представитель комитета по туризму также не уточнил.

Грузовики со снегом курсируют из Веденского в Итум-Калинский район "постоянно", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Итум-Калинского района Ваха. "На курорт "Ведучи" уже несколько дней подряд КамАЗами завозится снег. Везут его в основном из Веденского района, где снега довольно много. В нашем и соседнем Шатойском районе снег тоже выпадал, но его мало", - сказал он.

Перевозки снега в "Ведучи" начались 20 января, поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим наблюдением местный житель Лема. "Каждый день десятки грузовиков едут туда и обратно", - рассказал он.

С 20 по 22 января водители грузовиков со снегом совершили более 800 рейсов из Веденского района, сообщило 22 января со ссылкой на свои источники "Кавказ.Реалии".

"Тут развернута целая операция по переброске снега из одного района в другой. Выделено большое количество техники, плюс еще расходы на погрузку и топливо. Какой смысл открывать горнолыжный курорт там, где есть дефицит снега, я не пойму. В это строительство вбухали миллиарды рублей, да еще к открытию понадобились дополнительные траты", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" экономист Залина.

Она затруднилась оценить примерную стоимость этих работ. "Во сколько обходится эта "операция "Снег", сложно представить, но, думаю, счет идет не на один миллион рублей", - сказала экономист.

Напомним, что до конца 2025 года в строительство курорта "Ведучи" планируется вложить 16 миллиардов рублей. На курорте предусмотрены 19 трасс общей протяженностью 46 км и пропускной способностью 12 тысяч лыжников в час. Самая протяженная трасса в "Ведучи" будет составлять 12,5 км, что позволит курорту войти в десятку европейских горнолыжных курортов с самыми протяженными лыжными трассами.