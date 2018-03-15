Власти России пообещали "Курортам Северного Кавказа" более 13 миллиардов

15 марта 2018, 23:23

Российское правительство утвердило трехлетний план предоставления инвестиций госкомпании "Курорты Северного Кавказа". Согласно опубликованному сегодня документу, только в этом году компания получит около 4,3 миллиарда рублей.

Министерство по делам Северного Кавказа должно обеспечить предоставление "Курортам Северного Кавказа" 4,3 млрд рублей в 2018 году и по 4,5 млрд в 2019 и 2010 годах, говорится в тексте постановления правительства России.

Деньги выделяются на создание объектов туристической инфраструктуры, отмечается в постановлении, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Документ датирован 13 марта.

Информации об этом решении правительства на сайте компании "Курорты Северного Кавказа", по состоянию на 23:23 мск, не было.

Госкомпания "Курорты Северного Кавказа" была организована в декабре 2010 года для реализации проекта туристско-рекреационного кластера на юге России, который планируется завершить в 2019 году. Проект является частью принятой стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года. По проекту северокавказского туристического кластера на юге России должны строиться несколько горнолыжных курортов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 января в Чечне открылся горнолыжный курорт "Ведучи", находящийся под управлением "Курортов Северного Кавказа". В Карачаево-Черкесии компания управляет курортом "Архыз", в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарской Республики расположен ее курорт "Эльбрус", в Ингушетии - курорт "Армхи", в Северной Осетии - "Мамисон". в Хунзахском районе Дагестана планируется построить курорт "Матлас". Председатель совета директоров компании Одес Байсултанов в январе 2018 года сообщил, что Министерство по делам Северного Кавказа разрабатывает единую карту гостя, которая позволит туристу побывать сразу на нескольких курортах СКФО.