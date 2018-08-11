Курорт "Ведучи" закрыт после разрушения дороги

11 августа 2018, 12:44

Рабочие начали ремонт размытой дождями грунтовой дороги к горнолыжному курорту "Ведучи" в Чечне. Из-за ремонта сегодня отменены соревнования на внедорожниках на курорте, сообщили власти.

9-10 августа в горной части Чечни, в том числе в Итум-Калинском районе, где находится курорт "Ведучи", прошли сильные дожди. "Дорога, ведущая к курорту "Ведучи", размыта на участке в несколько сотен метров. Работники дорожных служб ведут работы по восстановлению дорожного полотна, задействованы несколько бригад и специальная техника", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве автомобильных дорог Чечни.

В ведомстве добавили, что ремонт планируется завершить сегодня.

"В связи с ремонтными работами на подъездной дороге работа курорта временно приостановлена. Об открытии будет объявлено дополнительно", - сообщается на сайте курорта "Ведучи" по состоянию на 11:40 мск.

В апреле власти Чечни объявили, что за три месяца курорт посетили около 17 тысяч туристов из разных регионов России, но местные жители подвергли эти данные сомнению. Летом на курорте "Ведучи" для туристов открыты канатная дорога, прокат велосипедов и квадроциклов.

Сегодня на курорте "Ведучи" должны были пройти любительские автомотосоревнования по подъему на гору HillСlimb ("Штурм гор"), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комитета правительства Чечни по туризму. "В связи с тем, что ливни повредили дорогу, ведущую на курорт, состязания пришлось отменить. О времени проведения состязаний будет сообщено дополнительно", - отметили в ведомстве.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Итум-Кале ожидается умеренный дождь при ветре скоростью 2 метров в секунду и Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 25 июля на развитие курортов "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" на Северном Кавказе выделено из федерального бюджета 4,28 миллиарда рублей в 2018 году и по 4,5 миллиарда рублей в 2019-2021 годах. Рамзан Кадыров прокомментировал новость о бюджетных ассигнованиях отчетом об "огромном объеме" выполненных работ и "огромной популярности" курорта у российских и иностранных туристов.