Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане

18 августа 2018, 14:48

Грозовые ливни, град и шквалистый ветер и сход селей ожидаются в Дагестане с 18 по 20 августа, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в последние дни сильные дожди привели к размыву дорог и отключению электричества и водоснабжения в разных районах Дагестана. Ахтынский район пострадал от селей 5 августа, а 13 августа из-за повторного схода селевых потоков там объявили чрезвычайное положение. В Рутульском районе подобная ситуация сложилась 11 августа.

"В период с 18 по 20 августа 2018 года по районам Дагестана ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, на горных реках сход селей", - сообщило на своем сайте республиканское управление МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахтынского района, селе Ахты, слабый дождь, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха +19 градусов. Ночью ветер без осадков, температура понизится до +17, ветер ослабнет до 2 м/с. В Рутуле сегодня умеренный дождь, также +19, ветер дует со скоростью 5 м/с. Ночью без осадков, температура +17, скорость ветра 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, доступном также легкой версии, можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.