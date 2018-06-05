05 июня 2018, 19:09

Риск подтопления жилых домов возник на юге Дагестана

Река Самур резко сменила русло, и домам 200 человек угрожает подтопление, заявил замглавы Ахтынского района.

В местности Калун-кьер сложилась критическая ситуация из-за таяния снега в горах и непрекращающихся дождей, заявил на сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Ахтынского района ее председатель, замглавы муниципалитета Роберт Гамзаев.

"Река Самур, одна из крупных и полноводных рек Кавказа, резко изменив направление, устремилась в сторону частных земель и жилых домов, в которых проживают более 200 человек. Кроме этого, вследствие размыва и обрушения берегов река оказалась в непосредственной близости от магистрального газопровода высокого давления", – сообщил Гамзаев.

Район не сможет справиться с проблемой самостоятельно, заявил на заседании начальник управления ГО, ЧС и Единой дежурно-диспетчерской службы Селдер Моллалиев.

Участники заседания согласились с предложением перебросить воды Самура в более безопасное искусственное русло, информирует РИА "Дагестан".

Сегодня около 15:30 мск газопровод высокого давления в селе Ахты был перекрыт для предотвращения его разрыва, сообщило на своем сайте МЧС Дагестана. Причина возникновения угрозы разрыва газопровода в сообщении не указана.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", село Ахты находится на реке Самур.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", осадков в селе Ахты до 9 июня не ожидается. Сегодня там +19, ночью температура понизится до +14. 6 июня столбик термометра поднимется до +24 градусов.

Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Правительство решило помочь семи пострадавшим от наводнения в Дербенте семьям", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях", "Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии".

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