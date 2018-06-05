Риск подтопления жилых домов возник на юге Дагестана

05 июня 2018, 19:09

Река Самур резко сменила русло, и домам 200 человек угрожает подтопление, заявил замглавы Ахтынского района.



В местности Калун-кьер сложилась критическая ситуация из-за таяния снега в горах и непрекращающихся дождей, заявил на сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Ахтынского района ее председатель, замглавы муниципалитета Роберт Гамзаев.

"Река Самур, одна из крупных и полноводных рек Кавказа, резко изменив направление, устремилась в сторону частных земель и жилых домов, в которых проживают более 200 человек. Кроме этого, вследствие размыва и обрушения берегов река оказалась в непосредственной близости от магистрального газопровода высокого давления", – сообщил Гамзаев.

Район не сможет справиться с проблемой самостоятельно, заявил на заседании начальник управления ГО, ЧС и Единой дежурно-диспетчерской службы Селдер Моллалиев.

Участники заседания согласились с предложением перебросить воды Самура в более безопасное искусственное русло, информирует РИА "Дагестан".

Сегодня около 15:30 мск газопровод высокого давления в селе Ахты был перекрыт для предотвращения его разрыва, сообщило на своем сайте МЧС Дагестана. Причина возникновения угрозы разрыва газопровода в сообщении не указана.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", село Ахты находится на реке Самур.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", осадков в селе Ахты до 9 июня не ожидается. Сегодня там +19, ночью температура понизится до +14. 6 июня столбик термометра поднимется до +24 градусов.

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