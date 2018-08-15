ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

15 августа 2018, 08:20

Электроснабжение восстановлено в девяти селах Рутульского района

Без света после стихии остаются жители двух населенных пунктов в Рутульском районе Дагестана. Автомобильное сообщение в районе восстановлено, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа в Рутульском районе после дождя была размыта автодорога районного значения и прервано автомобильное сообщение с 11 селами. Их жители остались и без электричества. К 13 августа было восстановлено электроснабжение четырех сел: Гельмец, Цахур, Мишлеш и Микик, сообщил замглавы Рутульского района Арсен Кулиев. 

К 19:00 мск 14 августа электроснабжение восстановлено в девяти населенных пунктах. "Без электроэнергии остаются два населенных пункта - Оттал и Мухах", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, также восстановлено автомобильное движение между райцентром Рутул, населенными пунктами Гермес-Курдул и с другой стороны пограничной заставы - в селах Джыных и Мухах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Рутуле без осадков, температура воздуха +19 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. 16 августа осадков также не ожидается, температура повысится до +23, скорость ветра снизится до 4 м/с. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Власти Ахтынского района сообщили о колоссальном ущербе от селей", "Режим ЧС введен в Ахтынском районе после стихии", "Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане".

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