Восстановлена дорога к заблокированному селем селу в Дагестане

15 августа 2018, 13:49

Дорога в село Хнов, закрытая после схода селя, восстановлена, во всех населенных пунктах Ахтынского района возобновлена подача электроэнергии, рапортовали местные власти и МЧС.

Как писал "Кавказский узел", после схода селя в Ахтынском районе 5 августа была размыта дорога и прекращено электроснабжение сел Фий, Хнов и Гдым. 10 августа в районе сошли новые селевые потоки, обострившие ситуацию. 13 августа местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти сообщили об угрозе обрушения жилых домов и о колоссальном ущербе от селей.

По данным местных властей, район неоднократно подвергался стихийным бедствиям с начала августа. Селевые потоки привели к разрушениям в Фийской долине, произошел обвал дорожного полотна и опор линий электропередачи к населенному пункту Хнов, течением реки снесло земельные участки в селе Ахты, обрушились опоры моста в сельском поселении Хрюг, проинформировала сегодня администрация Ахтынского района на своем сайте.

"Восстановлена подача электричества в пострадавшие населенные пункты, восстановлена дорога в село Хнов", - проинформировала пресс-служба администрации, добавив, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В селе Хнов, по данным Росстата на 1 января 2017 года, проживало 2 048 человек. Всего в Ахтынском районе к 1 января текущего года насчитывалось 31 230 человек.

Ранее власти сообщили, что в результате стихии в районе были повреждены участки дороги, в связи с чем было прекращено автомобильное сообщение к селам Хнов и Гдым, и людям "приходилось пешком преодолевать засыпанные участки, чтобы дальше сесть на автотранспорт".

МЧС также проинформировало, что дорога до Хнова и Гдыма восстановлена. "Продолжаются работы по восстановлению дороги к населенному пункту Фий. В Ахтынском районе во всех населенных пунктах электроснабжение восстановлено в полном объеме. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 18:00 (мск) 16.08.2018 года, полное восстановление - до 30.08.2018 года", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану вечером 14 августа на своем сайте.

В сети появилось видео разлива реки в Ахтынском районе. На нем видно, как стремительные потоки воды подмывают опоры моста. Неподалеку от берега расположен двухэтажный дом и стоят легковые машины. Видео доступно на Youtube, где сегодня к 13.00 мск набрало 772 просмотра.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ахтынского района, селе Ахты, без осадков, ветер скоростью 2 метра в секунду, температура воздуха +21 градус. Ночью ветер усилится до 3 м/с, температура понизится до +17. 16 августа осадков также не ожидается, столбик термометра будет держаться на отметке +24, скорость ветра составит 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, доступном также легкой версии, можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.