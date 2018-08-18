Свидетели Иеговы. Фото: Татьяна Холодилина http://www.nashgorod.ru/news/news79895.html

18 августа 2018, 08:51

Прокуратура на Кубани помешала продать дом общины Свидетелей Иеговы*

Выселковский районный суд постановил конфисковать в пользу государства помещение для богослужений, которое местная организация Свидетелей Иеговы* продала частному лицу.

"Кавказский узел" писал, что 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы*. 16 августа 2017 года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 входящих в его структуру местных филиалов были внесены в перечень запрещенных организаций. Согласно решению суда, имущество конфискуется в пользу государства. 28 мая Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу российских общин Свидетелей Иеговы*.

В регионах Южного федерального округа и Северного Кавказа, как и в других субъектах РФ, у запрещенных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* изымается все имущество, включая то, которое было прежде переоформлено на иностранные организации, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Организация Свидетелей Иеговы* в Выселковском районе попыталась избежать утраты права собственности на недвижимость, сообщила прокуратура Краснодарского края. "С физическим лицом заключен мнимый договор купли-продажи помещения площадью 145 кв. метров и доли земельного участка площадью 744 кв. метра, которые использовались для проведения религиозных собраний и богослужений", - утверждается в сообщении.

Надзорное ведомство добилось в районном суде аннулирования этого договора. Согласно вступившему в силу решению суда, здание и земля Свидетелей Иеговы* подлежат изъятию в собственность государства, рапортовала прокуратура Краснодарского края на своем сайте 17 августа.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Свидетелей Иеговы* относительно решения суда.

Ранее, в июле, суд вынес аналогичное решение относительно договора купли-продажи здания Свидетелей Иеговы* в Анапе. Сделка произошла во время разбирательства по вопросу о признании общин Свидетелей Иеговы* экстремистскими организациями, со ссылкой на краевую прокуратуру сообщила 18 июля "Новая Кубань".

В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", подготовленной "Кавказским узлом".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Human Rights Watch резко осудила решение суда по свидетелям Иеговы в России", "Власти Британии и США осудили причисление российских свидетелей Иеговы к экстремистам", "Меркель попросила Путина защитить права меньшинств".

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