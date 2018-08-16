Преследования Свидетелей Иеговы* на Юге России напомнили о советских репрессиях

16 августа 2018, 06:17

Двоих Свидетелей Иеговы* на Ставрополье правоохранительные органы задержали для проверки их причастности к экстремистской деятельности, но затем отпустили, рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. Запрет на все организации Свидетелей Иеговы* в России открыл путь к преследованию всех приверженцев этого вероучения, отметил адвокат Антон Омельченко. В целом в настоящее время Свидетели Иеговы* поставлены почти в то же положение, что и в советское время, отметил правозащитник Алексей Макаров.

Как информировал "Кавказский узел", 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации как экстремистских всех российских организаций Свидетелей Иеговы*, а 16 августа 2017 года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 входящих в его структуру местных филиалов были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество этих организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. 28 мая Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу 396 местных общин Свидетелей Иеговы* в России.

На юге России (по состоянию на 30 марта 2017 года) действовали 107 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* – 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Краснодарском крае насчитывалось 39 местных организаций, в Ростовской области – 13, в Волгоградской области – 14, в Адыгее – семь, в Астраханской области – одна, на Ставрополье – 22, в Кабардино-Балкарии – пять, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – по две, в Ингушетии и Чечне таковых не было, а в Калмыкии организация была запрещена судом еще до решения Верховного суда России. После запрета организации против верующих Свидетелей Иеговы* могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Свидетелей Иеговы* на Ставрополье проверили на экстремизм

В поселке Тоннельный Кочубеевского района Ставрополья днем 7 августа был задержан проходивший альтернативную гражданскую службу Артем Шпак, а в соседнем поселке был задержан силовиками его двоюродный брат Виталий Шпак. Силовики выдвинули к ним претензии по поводу их участия в запрещенной в России по решению суда экстремистской организации Свидетелей Иеговы. Однако на следующий день оба были выпущены на свободу, рассказал 15 августа корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

"Вероятно, к правоохранителям поступил сигнал, что молодые люди якобы общались с кем-то по поводу веры и религии и решили их проверить. Но претензии к ним пока сняты. Ко мне от их друзей и родственников поступила информация, что их освободили", - сказал он.

Сивульский отказался рассказать о деталях задержания и последующего освобождения ввиду того, что семьи обоих молодых людей не хотели бы распространять подробности событий в целях безопасности. "Семьи действительно верующие Свидетели Иеговы*. Братья Шпак выбрали альтернативу действительной военной службе из-за своих убеждений. Но запрет организаций Свидетелей Иеговы* вынуждает семьи быть осторожными в общении", - отметил Сивульский.

В Главном управлении МВД по Ставропольскому краю и ОВД Кочубеевского района не подтвердили, но и не опровергли сообщение о задержании и освобождении братьев Шпак. "Мы готовы ответить на запрос или при личном обращении родственников и заинтересованных лиц в отдел полиции", - пояснил, в частности, сотрудник ОМВД "Кавказскому узлу".

Ярослав Сивульский уточнил, что братья Шпак вернулись к месту службы.

Сотрудник Надзорненского психоневрологического интерната на условиях анонимности рассказал "Кавказскому узлу", что в этом учреждении альтернативную гражданскую службу медбратом проходит Артем Шпак и претензий к его работе ни у кого нет. "Артём Шпак проходит альтернативную службу. Нареканий в отношении него и проблем с ним нет никаких. Сейчас он работает. У нас в учреждении служат еще около 50 альтернативщиков", - сказал он.

Государство конфискует недвижимость Свидетелей*

В регионах Южного федерального округа и Северного Кавказа, как и в других субъектах РФ, у запрещенных местных религиозных организаций (МРО) Свидетелей Иеговы* изымается все имущество, включая то, которое было прежде переоформлено на иностранные организации, сообщил Ярослав Сивульский.

"В большинстве регионов, в том числе на Северном Кавказе и в ЮФО, объекты недвижимости, которые были в собственности запрещенных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, изымаются в пользу государства. Некоторая часть зданий и помещений Свидетелей Иеговы* ранее, два-три года назад, были переданы в распоряжение иностранных юрлиц. В настоящее время эти сделки МРО оспариваются со стороны прокуратуры с целью изъятия имущества в пользу государства. Тенденция такова, что бывшие организации Свидетели Иеговы* лишаются всего недвижимого имущества", - отметил он.

Двое Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии остаются под судом

Наряду с этим происходит и преследование отдельных приверженцев Свидетелей Иеговы*, но в регионах ЮФО и СКФО эти преследования, по мнению Сивульского, менее сильны, чем в Центральной России или на Дальнем Востоке.

"Кроме таганрогского дела, осужденных на юге России и Северном Кавказе не было", - сказал он.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2009 года деятельность местной общины Свидетелей Иеговы* в Таганроге была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить молитвенные богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали вину, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых по делу Свидетелей Иеговы* в Таганроге были приговорены к условным срокам, а еще 12 - к штрафам. Это решение стало результатом пересмотра первоначального вердикта, по которому в 2014 году 9 из 16 подсудимых были оправданы. 16 марта 2016 года Ростовский областной суд подтвердил обвинительный приговор таганрогским Свидетелям Иеговы*.

В настоящее время в суде рассматриваются дела в отношении двоих приверженцев Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии Акопяна и Залипаева, отметил Сивульский.

"Оба они на свободе, но суд идет, и приговор, скорее всего, будет обвинительным", - полагает представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Бывший председатель Прохладненской местной организации Свидетелей Иеговы* Аркадий Акопян обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ), но сам он настаивает на своей невиновности. Адвокат Антон Омельченко заявил, что преследование Акопяна является политическим и необоснованным. Свидетель Иеговы* из города Майского Юрий Залипаев обвиняется в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности. По словам адвоката Омельченко, Залипаев свою вину не признает, а дело сфабриковано на основе нелепых показаний.

Сивульский связывает отсутствие массовых притеснений Свидетелей Иеговы* в ЮФО и СКФО историческими предпосылками.

"В эти регионы ещё в советское время массово переезжали Свидетели Иеговы*, включая тех, кто был ранее в ссылке, потому что многим запретили возвращаться в свои родные дома на западе СССР, и они уехали на юг - в Краснодарский и Ставропольский края. В целом приверженцев Свидетелей Иеговы* здесь больше, чем в других местах. И, может быть, это играет свою роль в минимальности преследований. Всё-таки на юге эти люди известны, с ними у многих деловые или родственные связи. Существует мнение, что идет просто шельмование приверженцев вероучения. Никакого экстремизма в их деятельности не видят, так как в основном это обычные труженики. Я думаю, что и правоохранителям сложно что-то делать в такой ситуации, выполняя приказы начальства, потому что и они понимают абсурдность обвинений в экстремизме Свидетелей Иеговы*", - полагает он.

Ярослав Сивульский отметил, что в советский период его родители были сосланы из Западной Украины, где они постоянно проживали, в Западную Сибирь. По его словам, сейчас его отец Павел Сивульский в преклонном возрасте и не очень хорошо себя чувствует, поэтому Ярослав сам рассказал об известных ему обстоятельствах репрессий советской власти против Свидетелей Иеговы*.

"В советские годы было несколько направлений репрессий. Во-первых, в 1951 году из Западной Украины и ряда других регионов СССР депортировали, сослали многих. Люди были поражены в правах. Продолжалась ссылка более 15 лет. Моих родителей отпустили из ссылки в 1967 году. Кто-то уехал пораньше", - сказал он.

Когда приверженцы Свидетелей Иеговы* стали после депортации разъезжаться по разным регионам страны, то возникла проблема с пропиской и устройством на работу, отметил Сивульский.

"Личное дело, которое следовало за человеком, конечно, влияло на местные власти, которые не хотели принимать на своей территории столь "опасных людей". Моим родителям, к примеру, в трех разных местах отказывали в прописке и лишь каким-то чудом удалось прописаться в Армавире (Краснодарский край). Затем давление усилилось, и им пришлось и оттуда уехать, продали дом и выехали в Таллин, потом приехали на Ставрополье", - продолжил он.

Он отметил, что его родители и после ссылки, как и другие Свидетели Иеговы*, были постоянно в поле зрения спецслужб. "Проводились регулярно обыски. Если что-то находили, то людей привлекали к уголовной ответственности. В то время была статья за антисоветскую пропаганду. Мой отец отсидел 7 лет за печатание литературы. Мама тоже отбыла в колонии 4 года", - рассказал Сивульский.

По его словам, несомненно напрашиваются параллели в репрессивных мерах тогда и сейчас, в частности, с запрещённой литературой. Сивульский также считает, что в ставропольской станице Незлобной активность правоохранителей объясняется тем, что исторически в этом месте было много приверженцев Свидетелей Иеговы*.

"Туда съехалось много бывших сосланных Свидетелей Иеговы*, на 20 тысяч жителей станицы имелось 5-6 крупных общин или собраний Свидетелей Иеговы*. Ещё в 1990-е годы был построен красивый двухэтажный зал для богослужений. Конечно, кому-то это не понравилось. Но это положение было в рамках той свободы вероисповедания, что имела место быть в 1990-2000-е годы в России. Сейчас в Незлобной зал изъят, им никто не пользуется, приходит в запустение и ветшает постепенно", - сообщил он.

Сивульский уверен, что заверения Минюста в суде или прессе, что не последует преследований отдельных адептов Свидетелей Иеговы*, было просто попыткой уйти от ответа за то, что фактически запрещалась и была признана экстремистской целая конфессия.

"Это, наверное, беспрецедентный случай такого рода, который выходит за рамки всех возможных норм права... Все, что произошло с запретом Свидетелей Иеговы* было заказом, было срежиссировано, выполнено и доведено до конца, невзирая на законы и Конституцию. Они отдавали отчёт, во что это выльется на практике, но пытались смягчить реакцию, подсластить горькую пилюлю. На практике заверения Минюста никакой ценности не имеют. На деле в ходе рейдов, обысков, захватов, допросов видно, что обычные верующие рассматриваются силовиками как экстремисты. Они ставят знак равенства между приверженцем вероучения Свидетелей Иеговы* и участником экстремистской организации. Никакие аргументы о различии этих понятий ни на следователей, ни на прокуроров, ни на судей не действуют. Вся позиция их сводится к тому, что организация запрещена, а вы продолжаете собираться и проповедовать. Поэтому должны понести наказание", - резюмирует Сивульский.

Право Свидетелей Иеговы* на свободу совести будет регулярно и массово нарушаться в России после ликвидации их местных религиозных организаций, полиция и прокуратура не будут вдаваться в юридические тонкости при оценке практики верующих, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники после решения Верховного суда России о запрете на территории страны деятельности организаций Свидетелей Иеговы* и признании их экстремистскими. Силовики получили карт-бланш на уголовное преследование Свидетелей Иеговы*, констатировали правоведы.

Силовики не проводят разделений между верующими и членами религиозной организации

Директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский уверен, что фактически изначально запрет организации вел к преследованиям за вероубеждения, и силовики ничего не путают в понятиях юридической ответственности, когда задерживают простых граждан, подозрения их в том, что они являются последователями Свидетелей Иеговы*.

"Приверженцев Свидетелей Иеговы* привлекают к ответственности за попытку продолжить деятельность запрещённой экстремистской организации. Разумеется, если человек молится у себя дома, читает даже запрещённый перевод Библии, это не является правонарушением. Однако в любой конфессии, в том числе в установлениях Свидетелей Иеговы*, предусматривается проведение совместных религиозных действий, собраний для молитвы. Это не просто инициатива этих людей, а требование их религии. И в таком случае речи быть не может об ограничении своей приверженности религии только индивидуальной верой", - сказал Верховский "Кавказскому узлу".

"Кстати, в Конституции закреплено, что исповедовать веру человек имеет право индивидуально и совместно с другими людьми. Из судебного запрета возник конфликт с данной установкой Конституции, и решается он в пользу запрета. На сегодня более 20 человек уже сидят в СИЗО. Большинство из них арестованы уже с апреля этого года", - добавил он.

По словам Верховского, если люди из запрещенной организации собираются вместе, то по сложившейся судебной практике по другим организациям, не только религиозным, но и политическим и общественным, такие собрания воспринимаются как продолжение деятельности запрещенной организации.

"С точки зрения их логики, так оно и есть. Между тем члены религиозной организации не могут не собираться, так как для них это норма, установленная их религией. Это тупик, но совершенно ожидаемый тупик. Те, кто инициировал запрет Свидетелей Иеговы*, не могли не понимать, что именно так всё и будет", - считает Верховский.

В свою очередь адвокат Антон Омельченко, защищающий Свидетелей Иеговы* в нескольких судебных процессах, заметил, что по крайней мере в течение пяти лет, с тех пор как стали запрещать отдельные местные религиозные организации Свидетелей Иеговы*, государственные органы уже не проводили разделения между простыми верующими и членами религиозной организации, если речь идет о заведенном уголовном деле.

"Когда не было всеобщего запрета, а суды проходили по так называемым "миссионерским делам", в судах удавалось разъяснять, что проповедующий - это обычный приверженец вероучения, которого не посылала какая-то определенная организация. Однако в последние годы если властям по какой-то причине неугодна та или иная конфессия - это необязательно только Свидетели Иеговы*... - то органы не стараются проводить какое-то различие в том, послан ли человек от организации либо верит сам по себе", - сказал Омельченко "Кавказскому узлу".

Кроме того, по словам адвоката, в последние годы были упразднены должности представителей по взаимодействию с религиозными конфессиями, которые, к примеру, были ранее в Волгоградской области.

"Вопросы функционирования религиозных организаций были переданы в ведение правоохранительных органов. Теперь религиозная ситуация не изучается. Существуют какие-то религии, которые считают характерными для региона. Допустим, в какой-то области — православие, где-то — буддизм, в третьем — ислам. Они взаимодействуют с главами своих регионов. Всеми остальными конфессиями занимаются правоохранители. А как они могут заниматься? Одним методом — наказывать. Любой представитель неофициальной конфессии таким образом может попасть под преследование в зависимости от фантазии и наработанной практики местных силовиков. В КБР в отношении Свидетелей Иеговы* применяют подбросы и ложные показания для обвинения в экстремизме", - рассказал Омельченко.

По его мнению, запрет на все организации Свидетелей Иеговы* в России открыл путь к преследованию всех приверженцев этого вероучения вне зависимости, принадлежал он когда-либо к попавшему под запрет юрлицу или нет.

"Для того, чтобы стать жертвой преследования многого не надо. Например, достаточно если о ком-то сообщат, что он помолился вслух перед едой. Помимо этого, за людьми ведется слежение с помощью специальной техники. Выявляют всё, что они делают даже у себя дома. И всё, что фиксируется, может быть использовано как доказательная база участия в экстремистской организации", - пояснил адвокат.

Правозащитник отметил схожесть притеснений Свидетелей Иеговы* в России и СССР

Частично методы преследования Свидетелей Иеговы* в советское и нынешнее время пересекаются, считает сотрудник Международного "Мемориала" Алексей Макаров.

Он напомнил, что одним из типов преследований в советский период были депортации. "Мы знаем о депортациях народов, но имели место и депортации по конфессиональному признаку. Массово представители конфессии Свидетели Иеговы* оказались в СССР после присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики. Большая часть иеговистов жила именно на их территориях, которые присоединены были перед войной или после войны, и их не коснулись репрессии против верующих, которые были на большей части СССР в 20-30-е годы. И именно оттуда их стали высылать в Сибирь. С юга России депортаций не было», - рассказал Макаров "Кавказскому узлу".

Другой тип преследований Свидетелей Иеговы*, по словам правозащитника, был стандартным, как и против остальных верующих. "Их привлекали к ответственности за издание и распространение религиозной литературы, за обучение детей религии и т.д.", - сказал он.

Еще одним типом репрессий было преследование за отказ служить в армии и приносить присягу. "Большая часть осужденных по этой статье в советское время — это Свидетели Иеговы*. Некоторые даже по нескольку раз сидели. Надо отметить, что эта категория не подпала под действие закона о реабилитации. Люди де-факто сидели за убеждения, но их не реабилитировали", - пояснил Макаров.

Он полагает, что в целом в настоящее время Свидетели Иеговы* поставлены почти в то же положение, что и в советское время. "Их религиозные организации и в советское время не регистрировались. И их конфессия фактически была запрещена. Если представители некоторых конфессий, таких как баптисты, к примеру, нежелательных, по мнению советской власти, могли вести хотя бы ограниченную религиозную деятельность, так как отдельные их религиозные общины регистрировались, то у Свидетелей Иеговы* такого в СССР не было. А за участие в несанкционированной религиозной деятельности было уголовное преследование", - рассказал сотрудник "Мемориала".

Он также указал, что нынешние преследования Свидетелей Иеговы* нередко связаны с фальсификациями. "Происходит фальсификация дел. Например, сами Свидетели Иеговы*, как правило, вычищали ту литературу, которую внесли в список запрещенной. Тем не менее иеговистам, как и представителям других запрещенных организаций, подкидывают материалы, внесенные в список экстремистских, что становится важным фактором для преследований", - добавил Макаров.

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.