ЕСПЧ коммуницировал жалобу Свидетелей Иеговы* на ликвидацию организации в России

29 мая 2018, 05:42

Европейский суд по правам человека приступил к коммуникации по жалобе 395 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* в России о запрете их деятельности, ликвидации и обращении их собственности в пользу государства.

Как информировал "Кавказский узел", 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации как экстремистских всех российских организаций Свидетелей Иеговы*, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 входящих в его структуру местных филиалов были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество этих организаций суд постановил конфисковать в пользу государства.

На юге России, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 107 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* — 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Краснодарском крае насчитывалось 39 местных организаций, в Ростовской области — 13, в Волгоградской области — 14, в Адыгее — семь, в Астраханской области — одна, на Ставрополье — 22, в Кабардино-Балкарии — пять, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — по две, в Ингушетии и Чечне таковых не было, а в Калмыкии организация была запрещена судом еще до решения Верховного суда России. После запрета организации против верующих Свидетелей Иеговы* могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства, говорится в справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Жалобу 395 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы в России, а также их председатели и рядовые члены подали в Европейский суд по правам человека 15 января. Заявители посчитали решение Верховного суда дискриминационным и указали, что судом им не была обеспечена возможность участия в процессе. ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению и направил российским властям вопросы в связи с этим делом, сообщается 28 мая на сайте информационно-аналитического центра "Сова".

Суд поставил вопросы о том, не нарушило ли решение Верховного суда право на свободу мысли, совести и религии (статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод), право на свободу собраний и объединений (статья 11 Конвенции), запрет на дискриминацию (статья 14 Конвенции), а также право на защиту собственности (статья 1 Протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека).

Кроме того, ЕСПЧ запросил у российских властей пояснений о том, не нарушил ли отказ заявителям в привлечении их к процессу при рассмотрении иска о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции), отмечается в сообщении.

Ранее, 18 сентября 2017 года, ЕСПЧ коммуницировал жалобу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, который также обжаловал решение о своей ликвидации. По этой жалобе российским властям было предписано предоставить объяснения, пишет "Независимая газета".

В своей жалобе "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* также заявлял о нарушении своих прав на свободу мысли, совести и религии, свободу собраний и объединений, запрещение дискриминации и защиту собственности, отмечает "Коммерсант".

Комментариев от представителей российских властей относительно коммуникации жалоб Свидетелей Иеговы* в ЕСПЧ пока не поступало.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.