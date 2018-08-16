Врач прибыл к пострадавшему на Эльбрусе альпинисту

16 августа 2018, 10:45

У 56-летнего участника восхождения на Эльбрусе случился сердечный приступ, уточнили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

Как писал "Кавказский узел", МЧС сообщило сегодня, что участник восхождения 1962 года рождения сорвался на Эльбрусе в районе высоты 5300 метров и получил травмы.

По уточненным данным, альпинист не сорвался, у него возникли проблемы с сердцем, проинформировал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Срыва не было, у 56-летнего мужчины случился сердечный приступ, врач уже поднялся и работает с ним", - процитировал дежурного "Интерфакс" в 8.55 мск.

В спасательной операции участвуют четыре сотрудника отряда Центроспас МЧС, задействован ратрак, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте в 7.50 мск.

Информации о состоянии пострадавшего на сайте ведомства к 10.05 мск нет.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.