Поисковые работы на Эльбрусе. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии http://07.mchs.gov.ru/

16 августа 2018, 10:45

Врач прибыл к пострадавшему на Эльбрусе альпинисту

У 56-летнего участника восхождения на Эльбрусе случился сердечный приступ, уточнили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

Как писал "Кавказский узел", МЧС сообщило сегодня, что участник восхождения 1962 года рождения сорвался на Эльбрусе в районе высоты 5300 метров и получил травмы.

По уточненным данным, альпинист не сорвался, у него возникли проблемы с сердцем, проинформировал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Срыва не было, у 56-летнего мужчины случился сердечный приступ, врач уже поднялся и работает с ним", - процитировал дежурного "Интерфакс" в 8.55 мск.

В спасательной операции участвуют четыре сотрудника отряда Центроспас МЧС, задействован ратрак, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте в 7.50 мск.

Информации о состоянии пострадавшего на сайте ведомства к 10.05 мск нет.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу".

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