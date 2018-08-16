16 августа 2018, 09:01
Турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии
Участник группы восхождения сорвался на горе Эльбрус в районе высоты 5300 метров, спасатели отправились ему на помощь, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, информация об инциденте поступила в МЧС сегодня в 7.40 мск.
"На горе Эльбрус в районе высоты 5300 метров сорвался участник восхождения 1962 года рождения, он получил травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В спасательных работах участвуют четыре человека, проинформировали в ведомстве.
"Кавказский узел" также писал, что в горах Кабардино-Балкарии ведутся поиски туриста-одиночки из Волгограда, пропавшего 13 августа.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.
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