Приэльбрусье. КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

16 августа 2018, 09:01

Турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Участник группы восхождения сорвался на горе Эльбрус в районе высоты 5300 метров, спасатели отправились ему на помощь, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила в МЧС сегодня в 7.40 мск.

"На горе Эльбрус в районе высоты 5300 метров сорвался участник восхождения 1962 года рождения, он получил травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В спасательных работах участвуют четыре человека, проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что в горах Кабардино-Балкарии ведутся поиски туриста-одиночки из Волгограда, пропавшего 13 августа.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о горе Эльбрус.

Примечание:

"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Большое число инцидентов в горах Кабардино-Балкарии связано с наплывом туристов", "Спасенный на Эльбрусе гид доставлен в больницу".

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