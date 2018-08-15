15 августа 2018, 11:14
Возобновлены поиски волгоградского туриста на Эльбрусе
Спасатели вновь приступили к поискам туриста-одиночки из Волгограда, пропавшего в горах Кабардино-Балкарии 13 августа, сообщило сегодня МЧС.
Как писал "Кавказский узел", сообщение о том, что на горе Эльбрус пропал 58-летний турист-одиночка, поступила спасателям 13 августа в 06.40 мск. В тот же день к 18.20 мск его поиски были приостановлены.
Сегодня к 9.00 мск поисково-спасательные работы на Эльбрусе возобновлены. "Маршрут обследования - Южный и Восточный склоны горы Эльбрус", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, в поисках участвуют десять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
"Тела погибших при сходе лавины доставлены в Нальчик", "Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса", "Второму за сутки туристу понадобилась помощь в Кабардино-Балкарии".
15 августа 2018, 11:14
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Возобновлены поиски волгоградского туриста на Эльбрусе
Спасатели вновь приступили к поискам туриста-одиночки из Волгограда, пропавшего в горах Кабардино-Балкарии 13 августа, сообщило сегодня МЧС.
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