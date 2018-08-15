Возобновлены поиски волгоградского туриста на Эльбрусе

15 августа 2018, 11:14

Спасатели вновь приступили к поискам туриста-одиночки из Волгограда, пропавшего в горах Кабардино-Балкарии 13 августа, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сообщение о том, что на горе Эльбрус пропал 58-летний турист-одиночка, поступила спасателям 13 августа в 06.40 мск. В тот же день к 18.20 мск его поиски были приостановлены.

Сегодня к 9.00 мск поисково-спасательные работы на Эльбрусе возобновлены. "Маршрут обследования - Южный и Восточный склоны горы Эльбрус", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в поисках участвуют десять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.