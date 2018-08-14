Жители Временного без малого четыре года остаются без компенсаций

14 августа 2018, 13:41

Жители дагестанского поселка Временный с сентября 2014 года добиваются от властей компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье. Юристы Правозащитного центра "Мемориал" обжаловали решение суда, который в июле отказался признать бездействие властей.

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно о том, что юристы Правозащитного центра "Мемориал" обратились в Советский райсуд Махачкалы с иском от имени 128 жителей поселка Временный, потребовав признать незаконным бездействие МВД по Дагестану, ГУ МЧС по Дагестану, Северо-Кавказского регионального центра МЧС, администрации Унцукульского района и правительства Дагестана. По мнению заявителей, эти органы создают препятствия в выплате компенсаций за вред, нанесенный имуществу жителей поселка при спецоперации 2014 года.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

Жители Временного своими силами восстанавливают дома

С момента спецоперации прошло почти четыре года, но многие жители поселка продолжают испытывать трудности, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности одна из пострадавших.

По ее словам, люди своими силами устранили небольшие повреждения домов. "Конечно, если ущерб был не такой большой, например, выбитая рама, сломанная дверь или поврежденная крыша, то люди все восстановили своими силами. У большинства ущерб более крупный – уничтожена часть дома, трещины или разбитые стены, пробоины в крыше. Даже такой ущерб большинство восстановили своими силами, с помощью родственников и сельчан. Но это ведь было наше имущество, почему кто-то должен это уничтожать? Почему государство не должно нести ответственности за свои действия?" – сказала женщина.

Ущерб, причиненный ее дому, жительница поселка, по ее словам, полностью восстановила через полгода после спецоперации. "У нас по дому пошла трещина, и была частично разрушена крыша. Мы восстановили своими силами, так как с самого начала было ясно, что с компенсациями затянется надолго, а жить в разрушающемся доме опасно", – сказала жительница Временного.

По словам другой жительницы поселка, около 20 семей до сих пор вынуждены жить у родственников, пока восстанавливают свои дома, непригодные для жилья. "Есть и семьи, у которых вроде дом целый, но там была уничтожена вся мебель, зачем-то сняты полы, оконные рамы, я уже не говорю, что одежду и домашнюю утварь смешали с грязью, выкинув на улицу. Для чего это делалось, не понимаю. Недавно была в гостях в одной такой семье, живут очень бедно. У них до сих пор нет стола и кроватей, и дети-школьники едят на полу, спят на матрасах", – рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Как минимум шесть семей, чьи дома полностью были разрушены, живут в вагончиках, сообщила жительница Временного. "Есть семья, в которой пять детей. Им негде жить, вот они четвертый год как в вагончиках обосновались. Нам в сравнении с этими семьями повезло больше, так как дом устоял, стена обвалилась только на кухне", – рассказала она.

Житель Временного, который также попросил не указывать его имя, предположил, что государство тянет с выплатами, "как будто отказывается признать свою вину перед мирными жителями". "В дом попал снаряд, я это еще могу понять. Но зачем было уничтожать технику, мебель, одежду? Да, мы за четыре года сделали много, восстановили много, но никто не даст нам гарантии, что завтра опять такое не повторится", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Он пояснил, что в его доме серьезных разрушений не было, но во время спецоперации была частично уничтожена мебель и личные вещи.

Районный суд отказался признать бездействие властей

1 августа юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова подала апелляционную жалобу на решение Советского райсуда Махачкалы, который 3 июля отказался признать незаконным бездействие госорганов по выплате компенсации жителям Временного. Суд решил, что бездействия властей не было, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Агальцова. По ее словам, в решении суда указано, что списки пострадавших согласованы и подготовлен проект обращения правительства Дагестана в правительство страны с просьбой оказать соответствующую помощь.

По мнению Агальцовой, ответчики не привели доказательств того, что республиканское МВД и правительство Дагестана согласовали эти списки, а срок на подачу административного искового заявления пропущен не был.

"В материалах действительно содержится проект обращения правительства Дагестана в правительство России. Однако, вопреки мнению суда, в материалах дела нет доказательств того, что этот проект был согласован МВД или правительством Дагестана. Это проект обращения, который был согласован [управлением] МЧС по Дагестану. Ни правительство республики, ни МВД по Республике Дагестан не представили ни одного доказательства того, что проект был утвержден этими государственными органами. В материалах дела также не содержится доказательств того, что МВД по Дагестану передало документы для согласования в правительство Дагестана", – рассказала Марина Агальцова.

Согласно тексту апелляционной жалобы, суд также неправильно определил начало срока для обращения с административным исковым заявлением. Суд посчитал необоснованными доводы истцов о том, что срок необходимо отсчитывать с 13 декабря 2017 года, то есть с даты официального письма администрации Унцукульского района, поскольку оно адресовано управлению МЧС по Дагестану, а не истцам и не их представителю Марине Агальцовой.

"Однако статья 219 Кодекса административного судопроизводства (срок обращения с административным исковым заявлением в суд) связывает начало срока не с момента официального ответа, адресованного истцам, а с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав", – пояснила Марина Агальцова.

В жалобе от имени 128 истцов юрист попросила Верховный суд Дагестана отменить решение Советского райсуда и принять новое решение по существу дела, признав бездействие государственных органов незаконным.

По словам Агальцовой, дата слушаний еще не назначена. Представитель Верховного суда Дагестана отказался 13 августа дать комментарий корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что согласно ст. 154 Гражданского процессуального кодекса "по общему правилу гражданские дела должны быть рассмотрены и разрешены судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд".

Юрист "Мемориала" призвала Москалькову вмешаться в ситуацию

26 июля Марина Агальцова также обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с жалобой на бездействие властей в вопросе выплаты компенсаций жителям поселка Временный.

"Хотя законом установлен трёхмесячный срок на весь процесс согласования документов, согласно статье 219 Кодекса административного судопроизводства, в нашем случае согласование документов было запущено только два года спустя, в 2016 году. Еще полтора года спустя, весной 2018 года, документы на выплату вроде бы наконец попали в правительство Республики Дагестан. Мы говорим "вроде бы", так как доказательств этого мы не видели, есть только слова представителей государственных органов. По закону у правительства Дагестана был всего один день для подписания этих документов, однако на данный момент они до сих пор не подписаны без объяснения каких-либо причин", – рассказала 13 августа Марина Агальцова.

В обращении к омбудсмену содержится просьба направить запрос в МВД по Дагестану и правительство республики относительно причин бездействия, либо обратиться с административным иском об обжаловании бездействия, либо направить в эти органы рекомендации о необходимости согласовать список людей на получение компенсации.

Выплата властями компенсаций людям предусмотрена ст. 18 ФЗ "О противодействии терроризму" и постановлением правительства РФ от 15 февраля 2014 года № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительство РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", напомнил 30 января ПЦ "Мемориал".

По данным Марины Агальцовой на 13 августа, ответ омбудсмена на обращение получен не был. Представители республиканского МВД и ГУ МЧС по Дагестану 13 августа отказались дать корреспонденту "Кавказского узла" устные комментарии, пояснив, что нужен официальный запрос на получение подобной информации.

Напомним, что 18 января 2017 года юристы ПЦ "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека в интересах пяти жительниц поселка Временный Унцукульского района обратились в ЕСПЧ по факту спецоперации в поселке в 2014 году. 19 декабря 2017 года ПЦ "Мемориал" сообщил, что 130 жителей Временного попросили правительство России издать распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.