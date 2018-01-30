Жители Временного пожаловались в суд на бездействие чиновников

30 января 2018, 15:05

128 жителей дагестанского поселка Временный обратились в Советский райсуд Махачкалы с жалобой на невыплату компенсаций за испорченное при спецоперации имущество, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", юристы ПЦ "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека 18 января 2017 года обратились в ЕСПЧ по факту спецоперации в дагестанском поселке Временный в 2014 году в интересах пяти местных жительниц. 18 декабря 2017 года юрист ПЦ "Мемориал" обратилась в правительство России от имени 130 жителей Временного с просьбой издать распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее - о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. Когда им позволили вернуться, люди увидели, что некоторые жилища разрушены или полностью уничтожены. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

О том, что юристы Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова и Галина Тарасова обратились с иском от имени 128 жителей поселка Временный в Советский районный суд Махачкалы, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

В качестве ответчиков в иске заявлены МВД по Дагестану, главное управление МЧС России по Дагестану, администрация Унцукульского района, Северо-Кавказский региональный центр МЧС России и правительство Дагестана.

Истцы требуют признать незаконным бездействие государственных органов, которые, по мнению заявителей, создают препятствия в выплате компенсаций за вред, нанесенный движимому имуществу в рамках спецоперации 2014 года.

"Уже прошло более трех лет с момента возвращения жителей в село после спецоперации. Но государственные органы до сих пор не выплатили компенсацию, которая предусмотрена ст. 18 ФЗ "О противодействии терроризму" и постановлением правительства РФ от 15 февраля 2014 года № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительство РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", - говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" релизе ПЦ "Мемориал".

Истцы жаловались в различные инстанции, включая Тверской суд Москвы, но безрезультатно, отмечают правозащитники.

"В поселке сложилась очень напряженная ситуация: более 1000 пострадавших во время спецоперации семей ждут компенсации ущерба уже три года. Они вынуждены ютиться у своих родственников и друзей или делать ремонт на свои собственные средства. Трехлетнее бездействие властей создало накаленную и крайне взрывоопасную социальную ситуацию", - подчеркивается в сообщении ПЦ "Мемориал".

Комментариями от представителей ведомств, которые указаны в заявлении в суд в качестве ответчиков, относительно обвинений в бездеятельности "Кавказский узел" не располагает.