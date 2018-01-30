Последствия спецоперации в поселке Временный. Дагестан. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/ru/news/dagestan-itogi-specoperacii-v-poselke-vremennyy-foto

30 января 2018, 15:05

Жители Временного пожаловались в суд на бездействие чиновников

128 жителей дагестанского поселка Временный обратились в Советский райсуд Махачкалы с жалобой на невыплату компенсаций за испорченное при спецоперации имущество, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", юристы ПЦ "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека 18 января 2017 года обратились в ЕСПЧ по факту спецоперации в дагестанском поселке Временный в 2014 году в интересах пяти местных жительниц. 18 декабря 2017 года юрист ПЦ "Мемориал" обратилась в правительство России от имени 130 жителей Временного с просьбой издать распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее - о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. Когда им позволили вернуться, люди увидели, что некоторые жилища разрушены или полностью уничтожены. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

О том, что юристы Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова и Галина Тарасова обратились с иском от имени 128 жителей поселка Временный в Советский районный суд Махачкалы, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

В качестве ответчиков в иске заявлены МВД по Дагестану, главное управление МЧС России по Дагестану, администрация Унцукульского района, Северо-Кавказский региональный центр МЧС России и правительство Дагестана.

Истцы требуют признать незаконным бездействие государственных органов, которые, по мнению заявителей, создают препятствия в выплате компенсаций за вред, нанесенный движимому имуществу в рамках спецоперации 2014 года.

"Уже прошло более трех лет с момента возвращения жителей в село после спецоперации. Но государственные органы до сих пор не выплатили компенсацию, которая предусмотрена ст. 18 ФЗ "О противодействии терроризму" и постановлением правительства РФ от 15 февраля 2014 года № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительство РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий", - говорится в поступившем сегодня в "Кавказский узел" релизе ПЦ "Мемориал".

Истцы жаловались в различные инстанции, включая Тверской суд Москвы, но безрезультатно, отмечают правозащитники.

"В поселке сложилась очень напряженная ситуация: более 1000 пострадавших во время спецоперации семей ждут компенсации ущерба уже три года. Они вынуждены ютиться у своих родственников и друзей или делать ремонт на свои собственные средства. Трехлетнее бездействие властей создало накаленную и крайне взрывоопасную социальную ситуацию", - подчеркивается в сообщении ПЦ "Мемориал".

Комментариями от представителей ведомств, которые указаны в заявлении в суд в качестве ответчиков, относительно обвинений в бездеятельности "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Жители Временного просят общественность принять участие в оценке понесенного ими ущерба", "109 детей из поселка Временный распределены в школы других городов и сел Дагестана", "В закрытый Гимринский тоннель силовики пропускают авто чиновников, заявляют местные жители".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

31 января 2018, 01:14

31 января 2018, 00:54

30 января 2018, 23:55

  • Александр Валов этапирован в армавирское СИЗО

    В СИЗО Армавира главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов этапирован из сочинского изолятора. Следователи назначили проведение ряда экспертиз по делу Валова, сообщили защитники журналиста.

30 января 2018, 23:36

30 января 2018, 23:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты