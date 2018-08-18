Массовые поминки по Темирханову показали протестный потенциал чеченцев

18 августа 2018, 14:43

Траурные мероприятия в память о Юсупе Темирханове, осужденном за убийство Юрия Буданова, которые прошли не только в Чечне, но и во многих городах за рубежом, продемонстрировали единство чеченцев по отношению к действиям власти и нарушению прав человека в республике, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Участники поминок за пределами России рассказали, что на траурных мероприятиях звучала резкая критика политики федерального центра и руководства Чечни.

Как писал "Кавказский узел", после того как стало известно о смерти Юсупа Темирханова, в село Гелдаган съехались десятки тысяч людей, чтобы принять участие в поминках. Люди приезжали в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии. Юсуп Темирханов был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. 7 августа власти Чечни организовали собственные поминки по Темирханову, на них пришло значительно меньше людей, сообщили местные жители.

В день похорон глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову, а опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Юсупа Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей".

В распоряжении "Кавказского узла" оказалось распространяемое в соцсетях видео, в котором представлена подборка с траурных мероприятий в память о Юсупе Темирханове, которые прошли в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В титрах к ролику говорится, что обряд тезета (поминок) проходил в Страсбурге, Рене и Нанте (Франция), Стамбуле (Турция), Осло (Норвегия), Берлине и Эссене (Германия), Вене (Австрия) Каире (Египет), Сувейде (Иордания). Судя по кадрам ролика, в каждом из мест на тезет собралось не менее нескольких десятков человек - мужчин разного возраста, включая подростков. Участники поминок произносили ритуальные молитвы за покойного. В месте, обозначенном как Стамбул, в кадре присутствовал флаг самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность видео, но частично информацию из ролика подтверждают релиз чеченской диаспоры в Турции и свидетельства участников поминок во Франции, Норвегии и Германии.

«5 августа 2018 года, на территории мечети имени Хаджи Ахмета Ясеви в поселке Башакшехир турецкой провинции Стамбул тезет принимали старейшины чеченской диаспоры в Турции. Выразить свои соболезнования... пришли десятки представителей других народностей Кавказа, а также турецкого народа», - говорится в релизе общественной организации Kafkasder, полученным редакцией «Кавказского узла».

Демонстрация организованной силы

По мнению одного из участников траурного мероприятия в Турции Алимбека, многочисленность траурных мероприятий указала на недовольство людей политикой федеральной и чеченской власти. "На траурные мероприятия в Гелдаган прибыло такое количество людей, которое продемонстрировало большой потенциал мощной протестной силы", - поделился предположением с корреспондентом "Кавказского узла" Алимбек.

Житель пригорода Парижа Муса сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что собравшиеся на траурном мероприятии после смерти Юсупа Темирханова высказали неодобрение ситуацией в Чечне. "Многие парни, не угодившие силовикам или же (чиновникам), сразу становятся «шайтанами» или «ваххабитами». Все это в Москве знают, но делают вид, что ничего страшного не происходит", - считает Муса.

Участники поминок в Осло также предположили, что реакция на смерть Темирханова показала "провал политики (федерального центра) в Чечне", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на мероприятии житель Норвегии Хусейн. "Если бы чеченские власти знали, какой резонанс вызовут похороны Юсупа Темирханова, то дали бы задание силовикам заставить родственников провести похороны при закрытых воротах. То, что проходило в родовом селе Темирханова – убедительная демонстрация организованной силы", - предположил Хусейн.

Поминки проходили и в городе Эссен в Германии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Германии Раиса. "Как правило, женщин на тезет не пускают. Муж рассказал, что на поминках один из старших чеченцев напомнил, что такое же скопление народа было в 1914 году, когда хоронили известного чеченского проповедника Баматгирей-Хаджи Митаева", - сказала Раиса.

По ее словам, многих участники поминок возмутило выступление министра по делам национальностей, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова. «Он говорил, что Рамзан Кадыров много доброго сделал для Юсупа Тимирханова, а люди неблагодарны и добрые дела Кадырова не замечают", - cказала Раиса.

В серии видеообращений опубликованных в аккуанте Джамбулата Умарова в Instagram, говорится, что чеченцы не поблагодарили главу республики за транспортировку тела Темерханова из Омска в родовое селение. «Я, к великой своей печали, не вижу достойной благодарности по отношению к человеку, кто это сделал. Вы знаете, о ком я это говорю», — сказал министр. Он также раскритиковал людей, которые попытались рассмотреть в Кадырове "растерянность, неуверенность в себе". По словам Умарова, во время тезета в Гелдагане "никаких протестных настроений и обвинений в адрес власти не было", а большое количество собравшихся объясняется "подъемом национального единения".

Политологи увидели в поминках по Темирханову недовольство властью

Во многих городах, где есть чеченские общины, люди поминали Темирханова во время пятничной молитвы 10 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Тимур Алхастов. "В этих траурных мероприятиях принимали участие не только вайнахи и выходцы с Северного Кавказа, но и мусульмане, родившиеся в других регионах страны и в республиках Средней Азии", - сказал он.

Политолог привел в качестве примера прихожан мечети в Одессе (Украина). "Имама мечети в городе не было, он совершает хадж, а поминальные мероприятия проводил руководитель местной диаспоры. Но в этот день на пятничную молитву пришло гораздо больше людей, чем обычно - поминальное подаяние раздали 400 прихожанам", - рассказал Тимур Алхастов.

Траурные мероприятия проходили и в странах Европы, где живут выходцы из Чечни, добавил политолог. "В Европе живет самая активная часть чеченцев - туда уехали те, кто не смог смириться с происходившим (во время двух военных кампаний) и с тем тем, что происходит сейчас. Что такое режим контртеррористической операции? Это ограничение движения транспорта и населения на улицах и дорогах, постоянные досмотры тех, кто вызывает подозрение, обыски и задержания, чаще в ночное время. Десять лет чеченцы жили в режиме постоянного страха. Режим КТО отменен, в Чечне мало что изменилось в этом плане", - напомнил Тимур Алхастов.

Вторая чеченская война, официально названная контртеррористической операцией, длилась почти десять лет – с августа 1999 года до апреля 2009 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая чеченская: 10 лет в режиме КТО".

По мнению Алхастова, высказывать свою точку зрения и бороться за справедливость в Чечне стало опасно.

"Взять хотя бы суд над Оюбом Титиевым (чеченский правозащитник с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Титиев вину не признает, заявляя, что наркотики ему подбросили силовики. – Прим. "Кавказского узла"). В Европе люди могут отстаивать свою позицию, не боясь репрессий... В Чечне люди лишены такой возможности, хотя недовольство у значительной части населения накапливалось годами. И тезет по Юсупу Темирханову – это был момент, когда негодование выплеснулось. Активная часть общества региона показала свою силу", - предположил Алхастов.

По данным суда, командир танкового полка Юрий Буданов, за убийство которого был осужден Темирханов, 27 марта 2000 года захватил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, которую считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Юрия Буданова". На "Кавказском узле" также размещена биография Юрия Буданова.

Многотысячные траурные мероприятия показали ошибочность мнения, что чеченцы после двух военных кампаний не способны на протест, считает политолог Али Магомадов.

"Траурные мероприятия стали демонстрацией единства чеченцев в странах Европы, Египте, Турции, Иордании, они говорят о реальном отношении к нынешней власти.. (Это) весьма серьезный звонок для Кремля... События вокруг смерти Юсупа Темирханова отражают общественное сознание... Это демонстрация силы, притом организованной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

Власти Чечни назвали своих критиков "евроичкерийцами"

Вечером 13 августа телеканал "Грозный" посвятил более чем 20-минутный сюжет в начале выпуска вечерних новостей ответу на критику в связи с поминками Темирханова. Было показано, как на совещании с участием высокопоставленных чиновников Рамзан Кадыров раскритиковал, в частности, участников похорон, сказав, что они подняли шум на тезете, "не давали носилки (с телом Темирханова) нести… (родственники Темирханова) не могли нормально своего человека похоронить".

Примечательно, что в редакционном комментарии к сюжету говорится, что "родные Юсупа Темирханова не перестают благодарить Рамзана Кадырова. Попытки заработать на чужом горе политические очки применили так называемые "евроичкерийцы" и экстремисты".

В вину критикам власти ставится то, что их "в помине не было на протяжении всего времени, когда Юсуп Темирханов отбывал наказание", но сразу после его смерти они "начали вещать на просторах всемирной паутины, высказывая свою точку зрения". "Родственники умершего настоятельно просят не приписывать Юсупу того к чему он не имел никакого отношения. Не стоит забывать, что причиной второй чеченской войны стали сами сторонники так называемой Ичкерии", - резюмировалось в сюжете телеканала "Грозный".

Отметим, что по мнению некоторых ранее опрошенных "Кавказским узлом" жителей Чечни, власти не ожидали, что похороны Юсупа Темирханова пройдут с размахом и вызовут огромный общественный резонанс.