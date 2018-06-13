Активист "Сасна Црер" Назарян освобожден из-под ареста

13 июня 2018, 17:25

Суд освободил члена отряда "Сасна Црер" Седрака Назаряна, за которого поручились два депутата Национального собрания Армении.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты и сторонники членов "Сасна Црер" неоднократно добивались освобождения подсудимых, однако добились этого только после прихода к власти Никола Пашиняна. 24 мая суд разрешил выйти на свободу под залог Каро Егнукяну, а 31 мая освободил Хачатура Гичяна и Манвела Атояна. 6 июня был отпущен на свободу Арег Кюрегян, за которого поручились два депутата парламента. 7 июня суд освободил под подписку о невыезде членов отряда "Сасна Црер" Тиграна Саргсяна и Оганеса Варданяна. 8 июня Арам Акопян и Арам Манукян стали сегодня седьмым и восьмым участниками отряда "Сасна Црер", освобожденными из-под стражи после смены власти в Армении.

Сегодня защита представила в Ереванском суде ходатайство об изменении меры пресечения члену "Сасна Црер" Седраку Назаряну. За него лично поручились два депутата фракции "Блок Царукяна", Наира Зограбян и Ваге Энфиаджян, передает корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор Петрос Петросян не стал возражать против просьбы защиты. "Обвинение не возражает, учитывая состояние здоровья и семейное состояние", - сказал он.

При этом Асмик Восканян, вдова полицейского Гагика Мкртчяна, который получил смертельные ранения во время захвата здания полка полиции, высказалась в суде против освобождения остальных подсудимых.

"Пока не завершилось судебное разбирательство и не выяснены все обстоятельства дела, несправедливо отпускать членов «Сасна Црер». Я не плохой человек, и не возражаю, чтобы человек с плохим здоровьем оказался на свободе, но я против освобождения остальных. Как бы им ни было плохо в тюрьме, это не хуже того места, где сейчас мой муж", - заявила она на суде.

Назарян, в свою очередь, принес соболезнования вдове, заявив, что члены "Сасна Црер" также заинтересованы в раскрытии гибели полицейских.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов отряда разделено на три части - в одной из них 10 обвиняемых, в двух других по 11. Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, "Сасна Црер" готов сотрудничать с новой властью, заявили 5 июня активисты отряда.

На "Кавказском узле" размещена хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".