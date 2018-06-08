Два участника "Сасна Црер" освобождены из-под ареста

08 июня 2018, 17:39

Арам Акопян и Арам Манукян стали сегодня седьмым и восьмым участниками отряда "Сасна Црер", освобожденными из-под стражи после смены власти в Армении. Оба отпущены на свободу под залог, деньги за Манукяна внесли поручившиеся за него два депутата парламента от фракции "Елк".

Как писал "Кавказский узел", адвокаты и сторонники членов "Сасна Црер" неоднократно добивались освобождения подсудимых под подписку о невыезде, в том числе и после прихода 8 мая к власти Никола Пашиняна. 24 мая суд разрешил выйти на свободу под залог Каро Егнукяну, а 31 мая освободил Хачатура Гичяна и Манвела Атояна. 6 июня был отпущен на свободу Арег Кюрегян, за которого поручились два депутата парламента. 7 июня суд освободил под подписку о невыезде членов отряда "Сасна Црер" Тиграна Саргсяна и Оганеса Варданяна.

Защита участника "Сасна Црер" Арама Акопяна просила выпустить его из-под стражи под подписку о невыезде или залог, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Акопяна Давид Гюрджян.

По словам адвоката, судья постановил освободить обвиняемого под залог в 500 тысяч драмов (около 1036 долларов США).

Сегодня суд освободил под залог и сына одного из ключевых фигурантов дела "Сасна Црер" Павла Манукяна Арама. За него поручились депутаты фракции "Елк" Айк Конджоян и Ален Симонян, каждый из который внес по 500 тысяч драмов.

За Арама Манукяна поручились и семь депутатов фракции "Блок Царукяна" - вице-спикер парламента Микаел Мелкумян, Наира Зограбян, Ваге Энфиаджян, Шаке Исаян, Луиза Саргсян, Нора Арустамян и Геворг Петросян. Однако адвокат обвиняемого Инесса Петросян не стала прикреплять их заявление к ходатайству об изменении меры пресечения. "Двое депутатов уже лично в суде дали гарантии, и защита не хочет причинять беспокойство парламентариям и вызывать их в суд", - пояснила она.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов отряда разделено на три части - в одной из них 10 обвиняемых, в двух других по 11. Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, "Сасна Црер" готов сотрудничать с новой властью, заявили 5 июня активисты отряда.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".