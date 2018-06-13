Спектакль о Титиеве будет транслироваться онлайн

13 июня 2018, 16:10

Прямая трансляция в интернете премьеры спектакля Театра.doc "Оюб", посвященного главе грозненского "Мемориала" Оюбу Титиеву, начнется на главной странице "Кавказского узла" 13 июня в 19 мск.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. Он не признал своей вины и заявил, что наркотики ему подбросил силовик. 1 июня адвокат Петр Заикин обжаловал продление ареста Титиева до 9 июля. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу.

Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. 11 июня активисты международной правозащитной организации Amnesty International 11 июня забросили во двор российского посольства в Бельгии 100 футбольных мячей с надписью #JusticeForOyub ("Справедливость для Оюба").

Театр.doc впервые представит сегодня спектакль "Оюб" - "документальную притчу о море, соленых орешках и шариатском суде". Прямая трансляция спектакля будет вестись на главной странице "Кавказского узла".

"Трудно представить менее подходящее место для человека 60 лет, который любит спорт, соленые орешки, своих друзей и море. Но чеченские власти считают, что там тебе и место, потому что ты правозащитник и последние 9 лет руководил в Чечне работой "Мемориала" – одной из последних правозащитных организаций, работавших в республике", - говорилось в сообщении о спектакле, опубликованном на сайте ПЦ "Мемориал".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны - на странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".