13 июня 2018, 16:10

Спектакль о Титиеве будет транслироваться онлайн

Прямая трансляция в интернете премьеры спектакля Театра.doc "Оюб", посвященного главе грозненского "Мемориала" Оюбу Титиеву, начнется на главной странице "Кавказского узла" 13 июня в 19 мск.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. Он не признал своей вины и заявил, что наркотики ему подбросил силовик. 1 июня адвокат Петр Заикин обжаловал продление ареста Титиева до 9 июля. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу.

Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. 11 июня активисты международной правозащитной организации Amnesty International 11 июня забросили во двор российского посольства в Бельгии 100 футбольных мячей с надписью #JusticeForOyub ("Справедливость для Оюба").

Театр.doc впервые представит сегодня спектакль "Оюб" - "документальную притчу о море, соленых орешках и шариатском суде". Прямая трансляция спектакля будет вестись на главной странице "Кавказского узла".

"Трудно представить менее подходящее место для человека 60 лет, который любит спорт, соленые орешки, своих друзей и море. Но чеченские власти считают, что там тебе и место, потому что ты правозащитник и последние 9 лет руководил в Чечне работой "Мемориала" – одной из последних правозащитных организаций, работавших в республике", - говорилось в сообщении о спектакле, опубликованном на сайте ПЦ "Мемориал".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны - на странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров обвинил 60 известных россиян в давлении на суд по делу Титиева", "Правозащитники сочли необоснованным продление ареста Титиеву", "Миссия США в ОБСЕ призвала освободить Оюба Титиева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 июня 2018, 17:45

13 июня 2018, 17:25

13 июня 2018, 17:09

13 июня 2018, 16:36

  • Суд освободил Сефиляна и шестерых его сторонников

    Суд постановил сократить сроки лишения свободы лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну и еще шести его сторонникам. Сефиляну позволено выйти на свободу под залог, остальные освобождены под подписку о невыезде.

13 июня 2018, 15:43

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии