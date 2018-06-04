Оюб Титиев в зале суда. Фото: Пресс-служба ПЦ "Мемориал"

04 июня 2018, 20:27

"Мемориал" анонсировал премьеру спектакля про Оюба Титиева

Премьера спектакля Юлии Ауг "Оюб" состоится 13 июня в московском офисе "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", суд в Грозном 31 мая продлил срок ареста главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева еще на один месяц, до 9 июля. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Сообщение на странице Театра.doc в Facebook.

Над спектаклем о чеченском правозащитнике, главе офиса правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюбе Титиеве работают режиссер Юлия Ауг, драматург Анна Добровольская, композитор Дмитрий Власик, художница Ольга Ковалева и актеры "Театра.doc".

Премьера спектакля состоится в 19.00 мск 13 июня в московском офисе "Мемориала" по адресу: Каретный ряд, 5/10, сообщил сегодня правозащитный центр "Мемориал".

Спектакль "Оюб" описывается как "документальная притча о море, соленых орешках и шариатском суде". 

"Оюб был задержан по дороге из Курчалоя в Грозный, последние несколько месяцев он сидит в СИЗО Грозного. Трудно представить менее подходящее место для человека 60 лет, который любит спорт, соленые орешки, своих друзей и море. Но чеченские власти считают, что там тебе и место, потому что ты правозащитник и последние 9 лет руководил в Чечне работой "Мемориала" – одной из последних правозащитных организаций, работавших в республике", - говорится в сообщении о спектакле, опубликованном на сайте ПЦ "Мемориал".

"Театр.doc" также сегодня анонсировал премьеру спектакля. "Театр.doc" готовит премьеру спектакля про Оюба Титиева — чеченского правозащитника, главу офиса правозащитного центра "Мемориал" в Грозном", - говорится в сообщении на странице театра в Facebook. 

Воронежские правозащитники 31 мая провели пикет с плакатом "Оюба на море, а не в тюрьму!" и призвали писать письма Титиеву в СИЗО.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Воронежские правозащитники призвали писать письма Титиеву", "Обжаловано продление ареста Титиева", "Защитники попросили суд отпустить Титиева из-под стражи".

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