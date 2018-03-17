Миссия США в ОБСЕ призвала освободить Оюба Титиева

17 марта 2018, 03:02

Пропажа важных видеозаписей по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева и отказ передать расследование на федеральный уровень вызывают беспокойство, заявил представитель США в ОБСЕ Гэрри Кэмиан. Он также призвал российские власти расследовать поджоги и угрозы правозащитникам в Ингушетии и Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", Старопромысловский районный суд Чечни 6 марта продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить правозащитника под личное поручительство двух кандидатов в президенты России.

Титиев, обвиненный в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. 15 февраля стало известно, что камеры в отделе полиции, куда доставили сотрудника ПЦ "Мемориал", по версии следствия, не работали. Защита заявила, что дело лишилось важнейших доказательств его фальсификации. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила МВД России передать дело на уровень СКФО, однако 7 февраля адвоката Петра Заикина уведомили о передаче материалов в чеченское управление Следкома.

Миссия США в ОБСЕ призвала освободить правозащитника Оюба Титиева, выразив обеспокоенность из-за его продолжающегося преследования, сообщила "Русская служба "Голоса Америки".

Американская миссия ОБСЕ обеспокоена информацией об исчезновении видеоматериалов, возможно оправдывающих Титиева, заявил представитель США Гэрри Кэмиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. «Отказ властей передать дело на федеральный уровень <...> вызывает глубокое разочарование», - приводит издание его слова.

В защиту Титиева ранее выступили Amnesty International, Евросоюз и Европарламент, МИД Норвегии, правительство Германии, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, международная организация Civil Rights Defenders, Платформа гражданской солидарности, правозащитная организация Human Rights Watch и комиссар Совета Европы по правам человека. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

"Понятно, что Титиева преследуют с целью запугать и заставить замолчать правозащитников, в том числе Правозащитный центр «Мемориал» в Чечне и на Северном Кавказе", - говорится в заявлении Кэмиана, опубликованном 15 марта на сайте миссии США в ОБСЕ.



Дело Титиева свидетельствует, по мнению американской стороны, о дальнейшем ухудшении «ужасающего положения в области прав человека в Чечне». Соединенные Штаты вновь призвали власти России расследовать также поджог офиса "Мемориала" в Ингушетии, а также угрозы в адрес сотрудников организации и поджог автомобиля "Мемориала" в Дагестане.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. 23 января отделение "Мемориала" в Назрани возобновило работу. 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", при этом правозащитникам поступили угрозы. Тем не менее, "Мемориал" отказался останавливать работу в Дагестане.

Сотрудники чеченских общественных организаций скептически оценили суд над Титиевым



Шансы на справедливое решение по делу Оюба Титиева невелики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" чеченские активисты.

«С самого начала было ясно, что этот процесс носит показательный характер, есть четкая установка относительно участи Титиева», - заявил на условиях анонимности руководитель одной из местных неправительственных организаций корреспонденту "Кавказского узла".

«Правозащитники, независимые СМИ, люди, которые высказывают отличную от точки зрения властей позицию, воспринимаются как враги», - сказал Ислам, сотрудник общественной организации.

Отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично говорил, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана". В январе в интервью изданию Daily Storm глава Чечни сообщил о свидетеле того, что "Титиев курил анашу". Однако позднее адвокат Илья Новиков сообщил что свидетель обвинения не смог опознать Оюба Титиева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".