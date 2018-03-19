Правозащитники сочли необоснованным продление ареста Титиеву

19 марта 2018, 19:43

Прокуратура не предоставила доказательства необходимости содержания под стражей главы грозненского представительства "Мемориала", при этом решение суда, отказавшегося освободить Оюба Титиева, было предсказуемым, заявили присутствовавшие сегодня на заседании суда представители правозащитных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта суд в Грозном продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить его под личное поручительство двух кандидатов в президенты России - Ксении Собчак и Григория Явлинского. Сегодня Верховный суд Чечни отклонил жалобу на продление ареста Оюба Титиева.

В ходе сегодняшнего заседания в Верховном суде Чечни прокурор не предоставил доказательств того, что Титиев должен быть под стражей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Петр Заикин.

"Прокурор всего лишь сослался на письмо, которое полностью повторяло суть ходатайства на арест Титиева. Ничего нового мы не услышали", - сказал Петр Заикин.

О том, что прокуратура не привела убедительных доводов о необходимости продления ареста Титиева, завила и присутствовавшая на заседании руководитель правозащитной организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Выступает прокурор, который говорит, что "он по-прежнему считает, что меру пресечения нужно сохранить, исходя из материалов дела и оценки личности". И это все, что он говорит. Не приводит никаких доказательств, не опровергает доводы адвокатов. А оценка личности Оюба Титиева положительная. Это даже суд установил", - рассказала Светлана Ганнушкина.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично говорил, что международные структуры интересует судьба задержанного в Чечне "наркомана". В январе в интервью изданию Daily Storm глава Чечни сообщил о свидетеле того, что "Титиев курил анашу". Однако позднее адвокат Илья Новиков сообщил что свидетель обвинения не смог опознать Оюба Титиева.

Заседание проходило в спокойной атмосфере, однако решение суда не было неожиданным, отметила присутствовавшая на заседании заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

"Прокурор не смог объяснить, почему Титиев должен быть под стражей. Но не было никакого сомнения, что мера пресечения не будет изменена. Атмосфера была спокойной, но драматичной, поскольку там решается судьба человека. Каждое неправильное решение суда – большая травма и трагедия для Титиева", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Рейчел Денбер.

По ее словам, очевидно, что обвинение против Титиева политически мотивировано.

Адвокат: показания свидетелей по делу Титиева вызывают большие сомнения у защиты

В рамках дела Титиева идут допросы свидетелей и очные ставки, которые пока рано комментировать. Однако у защиты вызывают большие сомнения показания сотрудников полиции и понятых, отметил адвокат Петр Заикин.



Оюб Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Правозащитный центр "Мемориал" 2 марта сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Оюба Титиева о подбросе ему наркотиков. Однако позднее стало известно, что следствие отменило отказ в возбуждении дела о подброшенных Титиеву наркотиках.

"Идет допрос свидетелей, очные ставки сотрудников полиции и людей, которые принимали участие в следственных действиях в качестве понятых. Ход этих действий комментировать преждевременно, но хочу отметить, что показания сотрудников полиции и понятых у нас вызывают большие сомнения. Наша позиция аргументирована. В дальнейшем мы ее представим на заседаниях суда по делу Титиева", - заверил Заикин.

Он также отметил, что пока неизвестно, будет ли защита подавать апелляцию в Конституционный суд России на решение Верховного суда Чечни. "Нужно сначала изучить мотивировочную часть решения Верховного суда Чечни. В данном случае это будет возможно, когда мы получим судебный акт. В Конституционный суд можно подать жалобу только в том случае, если есть основание, предусмотренное уголовно-процессуальным законом. Есть ли основание, будет ясно после изучения судебного акта", - пояснил адвокат.

Комментариями от представителей прокуратуры и следствия по поводу заявлений правозащитников и адвоката "Кавказский узел" пока не располагает. По данным на 19.30 мск 19 марта, на сайте прокуратуры нет информации о заседании по делу Титиева.

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