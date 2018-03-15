Следствие отменило отказ в возбуждении дела о подброшенных Титиеву наркотиках

15 марта 2018, 17:00

Руководитель следственного отдела отменил постановление об отказе возбудить уголовное дело, принятое после проверки заявления Оюба Титиева о том, что наркотики были ему подброшены силовиками, сообщает сегодня ПЦ "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Правозащитный центр "Мемориал" 2 марта сообщил об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Оюба Титиева о подбросе ему наркотиков. Следователь опросил силовиков, которые не подтвердили версию Титиева, и на этом основании отказался возбуждать дело, отметили правозащитники.

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев был обвинен в хранении марихуаны, с 11 января он находится под стражей. Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности.

Следователь Гудермесского межрайонного отдела СУ СКР по Чечне вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева 15 февраля, однако адвокат Титиева Петр Заикин узнал об этом только 21 февраля, увидев материалы доследственной проверки на столе у одного из следователей, сообщила сегодня пресс-служба ПЦ "Мемориал".

"26 февраля адвокат смог добиться получения копии постановления", - отмечается в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

При этом, согласно сообщению, 6 марта на заседании по продлению меры пресечения Оюбу Титиеву член Правозащитного совета при президенте России Леонид Никитинский показал Заикину ответ из СК России, из которого следовало, что "еще 16 февраля руководитель Гудермесского межрайонного отдела СУ СКР по Чечне отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

Ранее правозащитники заявили об имитации следствием проверки заявления Оюба Титиева о подброшенных ему наркотиках, отметив, что следствие не поинтересовалось записями с камер видеонаблюдения в отделе полиции и важные доказательства за время этой проверки были утрачены.

Заикин: после передачи дела в СКР "ничего не изменилось"

Стиль расследования дела Титиева после передачи его материалов в управление СКР по Чечне никак не изменился, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитника Петр Заикин.

"Абсолютно никакой разницы в ведении дела нет после передачи [дела] в СК. Следственных действий с участием подзащитного не проводилось. Материалы проверки жалоб Титиева на неправомерные действия полиции переданы в следственное управление", - пояснил адвокат.

Напомним, что 7 февраля стало известно, что дело Оюба Титиева было изъято из следственного отдела Курчалоевского ОМВД по решению зампрокурора Чечни и передано в Следственное управление СКР по Чечне. Передачи дела из полиции до этого требовали правозащитники. Защита встретила передачу дела с осторожным оптимизмом, указав, что она "как минимум не ухудшит ситуацию".

По словам адвоката, защита не отказывается от идеи передачи расследования по делу Титиева за пределы Чечни.

О необходимости передачи дела Титиева в СКФО заявлял также и глава Совета по правам человека при президенте России.

"Мы держим на контроле дело Оюба Титиева и ждем, когда Следственный комитет нам ответит по поводу нашего предложения передать расследование этого дела на уровень как минимум СКФО или на федеральный уровень, в Главное следственное управление СК РФ", - цитирует 19 февраля Михаила Федотова ТАСС.

Он также отметил, что нападения на представителей "Мемориала" в различных регионах СКФО могут быть связаны друг с другом, что также подчеркивает необходимость расследования этих дел в одном месте.

"Известно, что после возбуждения уголовного дела в отношении Оюба Титиева, который был главой чеченского "Мемориала", были нападения на офис организации в Ингушетии, дальше поджог автомобиля, который использовался "Мемориалом" в Дагестане", - сказал он.

В ночь на 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. 23 января отделение Правозащитного центра в Назрани возобновило работу. 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал". Однако, несмотря на это и на поступавшие правозащитникам угрозы, "Мемориал" отказался останавливать работу в Дагестане.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".