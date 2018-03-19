Суд в Чечне объявил законным продление ареста Титиева

19 марта 2018, 13:44

Апелляционная инстанция сегодня оставила в силе решение грозненского суда продлить срок содержания под стражей правозащитника Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Верховный суд Чечни начал рассмотрение жалобы на продление ареста Оюба Титиева. Поддержать правозащитника приехали его коллеги - представители ПЦ "Мемориал", правозащитных организаций Civil Rights Defenders и Human Rights Watch, "Гражданское содействие" и "Комитет против пыток", рассказал член правления ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

6 марта суд в Грозном продлил срок ареста Оюба Титиева до 9 мая, отказавшись освободить его под личное поручительство двух кандидатов в президенты России - Ксении Собчак и Григория Явлинского.

Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского райсуда Грозного о продлении ареста Оюба Титиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Титиева Петр Заикин.

"Прокурор не привел какие-либо аргументы против нашей апелляции. Мы обратили внимание суда на то, что кандидаты в президенты России [Ксения] Собчак и [Григорий] Явлинский тоже выступили с ходатайством в пользу Титиева, но ни следствие, ни суд не рассмотрели данные ходатайства, хотя были обязаны", - сказал адвокат после заседания.

Петр Заикин уточнил, что сможет говорить о дальнейших действиях защиты, когда ознакомится с мотивационной частью решения и выяснит, есть ли возможность подать еще одну апелляционную жалобу.

По словам адвоката, в зале суда присутствовали около 30 человек. "Заседание продлилось чуть менее двух часов. В зале суда были журналисты из Чечни и Москвы. Также было правозащитники, как местные, так и московские", - пояснил Петр Заикин, уточнив, что в ходе сегодняшнего заседания Оюб Титиев не жаловался ему на состояние здоровья и условия содержания.

Суд отказался учесть доводы Петра Заикина, который заявил об отсутствии подтверждений версии о том, что Оюб Титиев, если ему изменят меру пресечения, попытается оказывать давление на участников процесса. Адвокат заявил в суде, что у Титиева есть постоянный доход, поскольку ему продолжают начислять зарплату, и "устойчивые социальные связи", говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", поступившем "Кавказскому узлу".

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Сам правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

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