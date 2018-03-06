Суд оставил Оюба Титиева под стражей

06 марта 2018, 16:26

Старопромысловский суд Грозного отказался освободить Оюба Титиева под поручительство двух кандидатов в президенты России и продлил срок его ареста до 9 мая.

Как писал "Кавказский узел", на сегодняшнее заседание по продлению меры пресечения Оюбу Титиеву в Старопромысловский районный суд Чечни приехали более десяти журналистов, правозащитники и политики, в том числе кандидат в президенты России Григорий Явлинский, просивший освободить Титиева под свое личное поручительство. Конвой не доставил Титиева вовремя в суд, поэтому заседание началось с почти трехчасовым опозданием.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он отвергает обвинения и заявляет, что наркотики ему подбросил силовик, но следствие отказалось возбуждать уголовное дело по его заявлению. ПЦ "Мемориал" признал Титиева политзаключенным.

Защита Оюба Титиева просила освободить правозащитника под личное поручительство кандидатов в президенты России Григория Явлинского и Ксении Собчак, однако суд оставил его под стражей еще на два месяца. Из-за задержки с доставкой обвиняемого на заседание судья также вынес частное определение в отношении прокурора Чечни и руководителя Следственного управления СКР по Чечне, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Титиева Марина Дубровина настаивала, что одного указания на тяжесть преступления недостаточно для содержания под стражей. Следователь и прокурор возражали против освобождения Титиева на поруки, хотя вновь не смогли привести никаких доказательств того, что Оюб Титиев скроется от следствия, окажет давление на свидетелей или уничтожит доказательства по делу в случае избрания иной меры пресечения, говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении ПЦ "Мемориал".