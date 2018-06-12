Активисты Amnesty International перед мундиалем призвали освободить Оюба Титиева

12 июня 2018, 17:35

Одиннадцать активистов международной правозащитной организации Amnesty International 11 июня забросили во двор российского посольства в Бельгии футбольные мячи с требованием восстановить справедливость в отношении главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны, но это обвинение он отверг, заявив, что наркотики ему подбросил силовик. 31 мая суд в Грозном продлил арест Титиева до 9 июля. По информации защиты, дело Титиева может поступить в суд в середине июня, когда в России начнется чемпионат мира по футболу.

11 июня 11 активистов собрались у здания посольства России в Брюсселе и забросили через его забор 100 желтых футбольных мячей с надписью #JusticeForOyub ("Справедливость для Оюба"). Этой акцией активисты требуют защитить Титиева и других политзаключенных от преследования, сообщил сегодня со ссылкой на бельгийское агентство VRT NWS Правозащитный центр "Мемориал" на своем канале в Telegram.

Активисты, которых было столько же, сколько игроков в футбольной команде, забросили эти мячи в сад российского посольства в рамках кампании #TeamBrave ("Команда храбрых"), отметила на своей странице в Twitter Amnesty International.

Amnesty International в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 отобрала 11 российских "чемпионов по правам человека". На протяжении всего чемпионата сторонники Amnesty International со всего мира намерены проводить акции в поддержку этих правозащитников и требовать от российских властей прекращения их притеснений и запугивания.

В число этих 11 правозащитников, помимо Оюба Титиева, входят еще три представителя регионов юга России: Валентина Череватенко из Новочеркасска, Игорь Нагавкин из Волгограда и Андрей Рудомаха из Сочи, говорится на сайте Amnesty International.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны - на странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".