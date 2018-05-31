Защита Титиева рассказала о препятствиях в работе на процессе

31 мая 2018, 21:52

О датах процесса над Оюбом Титиевым представители защиты узнают в последний момент, из-за чего его друзья и коллеги не успели сегодня приехать на суд в Грозном, рассказала адвокат Марина Дубровина. Следствие, в свою очередь, обвинило адвокатов в затягивании процесса.

Как писал "Кавказский узел", суд в Грозном сегодня продлил срок ареста главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева еще на один месяц, до 9 июля. Защита настаивала, что необходимости ограничивать свободу Титиева нет, но суд счел смягчение меры пресечения невозможным.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Защита Оюба Титиева обжалует сегодняшнее решение о продлении ареста в ближайшее время, сообщили адвокаты правозащитника корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката Марины Дубровиной, правозащитники, друзья Оюба Титиева и журналисты, которые планировали приехать на сегодняшнее заседание, не успели добраться до Грозного, поскольку защите было сообщено о заседании слишком поздно. Адвокат Дубровина узнала о дате и времени заседания лишь за 13 часов до его начала.

"Я вступила в дело с конца января и почти всегда уведомления из судов мы получали несвоевременно. Мы узнавали о дате судебных заседаний в последнюю очередь, а перед сегодняшним и предыдущим заседанием - практически за несколько часов. Из-за того, что нас поздно уведомили, журналисты, правозащитники и друзья Оюба не смогли приехать на суд, поддержать его", - сказала Дубровина корреспонденту "Кавказского узла".

О предыдущем судебном заседании 25 апреля адвокаты Титиева узнали всего за час до его начала, при этом двое его защитников находились в Москве, а третий адвокат Марина Дубровина находилась в Грозном в связи с другим делом.

По словам Дубровиной, адвокаты пока не видели ни одного процессуального документа в связи с заявлением Оюба Титиева о похищении из его машины вещей.

17 мая стало известно, что из автомобиля Титиева, приобщенного к делу в качестве вещдока, пропали оборудование "Мемориала" и личные вещи Титиева, которые могут, по мнению защиты, послужить фабрикации нового дела.

Адвокат: дело Титиева может поступить в суд в дни футбольного чемпионата

Обосновывая свое ходатайство о продлении ареста Титиеву, следователь ссылался, среди прочего, на процессуальные нормы, предусматривающие, что при направлении уголовного дела в суд оставшийся срок содержания обвиняемого под стражей должен составлять не менее 14 суток. По информации защиты, следствие планирует передать дело в суд в середине июня.

«Мы подозреваем, что прокурору дело будет передано 4 июня. У прокурора есть 10 дней, чтобы утвердить или не утверждать обвинительное заключение. 14 - 16 июня мы узнаем, утвердил [прокурор обвинительное заключение] или нет. Если утвердят, то Оюбу должны вручить копию утвержденного обвинительного заключения. Тогда мы узнаем, передано дело в суд или нет», - пояснила Марина Дубровина корреспонденту "Кавказского узла".

С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. В Грозном, где содержится под стражей Титиев, будет готовиться к чемпионату сборная Египта. Ранее ряд правозащитных организаций обратились к Международной футбольной федерации с просьбой повлиять на власти России для освобождения Оюба Титиева до начала мундиаля. 23 мая генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура выразила обеспокоенность в связи с делом Титиева и заявила о необходимости справедливого судебного разбирательства.

Титиев рассказал, что не смог прочитать материалы дела из-за простуды

Следователь указал, что защита Титиева, получившая 4 мая уведомление о возможности знакомиться с материалами дела, «затягивала процесс ознакомления», который начался 8 мая и продолжается до сегодняшнего дня, поэтому 25 мая суд ограничил срок ознакомления с материалами дела. Адвокат Илья Новиков назвал эти доводы безосновательными. «Защите нет никакого интереса затягивать процесс. Я ознакомился с материалами и заявление о завершении ознакомления с делом сегодня перед процессом передал следователю», - заявил Новиков в суде.

Как стало известно на сегодняшнем заседании, Титиев болел простудой 10 дней, с 18 по 28 мая, однако в медицинской справке указывалось, что состояние его здоровья удовлетворительное и не препятствует ознакомлению с материалами дела. Сам Оюб Титиев назвал эту справку фиктивной, отметив, что на день ее выдачи он еще находился на лечении.

«Никто у терапевта не спрашивал, в каком я состоянии. До 28 мая я находился на лечении, запись об этом есть в моей карточке. 21 мая, которым датирована справка, проводилась психологическая экспертиза, в это время я проходил курс лечения», - заявил Титиев. По словам обвиняемого, из-за состояния здоровья и ненадлежащих условий для ознакомления с материалами дела он не успел ознакомиться с делом полностью. По версии прокурора, заболевание Титиева не могло ему помешать знакомиться с материалами дела.

Защита оспорила все доводы следствия о продлении ареста

Другие доводы, которыми следствие обосновывало необходимость продлить арест Титиева, уже излагались суду на предыдущих заседаниях. На вопрос адвоката Ильи Новикова, какие из материалов для обоснования ходатайства следствие ранее не предоставляло суду, представитель следствия ответил, что «там все те же самые почти». «Следователь указывает на то, что аргументация в пользу продления меры пресечения не отличается от заявленной прежде, что прямо противоречит закону. Следствие, ссылаясь на решение пленума Верховного суда, указывает, что если защита и обвиняемый не укладываются с ознакомлением в 14 дней, то это самостоятельное основание для продления срока ареста. Но в решении пленума ВС отсутствует такое утверждение», - процитировал слова адвоката Новикова в своем Telegram-канале ПЦ "Мемориал". Очередное продление срока содержания под стражей без предоставления новых, не представленных на предыдущем заседании материалов «прямо запрещено в постановлении [пленума Верховного суда] от 2013 года об избрании меры пресечения. То есть ходатайство о продлении ранее избранной меры пресечения без указаний новых обстоятельств для повторного продления невозможно», - приводит слова Новикова корреспондент "Кавказского узла". Следствие до сих пор не представило подтверждение своего довода о том, что Титиев может скрыться, заявил адвокат Петр Заикин. Защитник назвал этот довод необоснованным, указав, что у Титиева нет загранпаспорта, и значит за пределы России он выехать не может. Он также подверг сомнению довод о том, что Титиев может повлиять на свидетелей по делу. «Подавляющая часть свидетелей - действующие сотрудники полиции. Как человек старше 60 лет может на них повлиять? Гражданские лица, которые были допрошены в качестве свидетелей, не сообщают ни о каких обстоятельствах по делу. Единственная категория [свидетелей], которая может сообщать какую -то существенную для дела информацию, - понятые и статисты, принимавшие участие в следственных действиях, но они не свидетели противоправных деяний, и оказывать на них давление бессмысленно - все протоколы составлены, расследование уголовного дела завершено», - заявил на суде адвокат Заикин.

Ключевые свидетели по делу - силовики

Тот факт, что ключевыми свидетелями по делу являются силовики, подтверждает версию защиты о фабрикации дела Титиева, заявила адвокат Дубровина. По словам Дубровиной, следствие не доказало причастность правозащитника к вменяемому ему преступлению. Она также напомнила об обстоятельствах задержания Титиева.

«Фактически наш подзащитный был задержан 9 января в 9.00. Протокол о задержании Титиева был составлен только через 11 часов после его фактического задержания, хотя по закону это надо было сделать через три часа. Так как наш подзащитный был задержан с нарушениями закона, считаем, что избрание ему меры пресечения и продление [срока содержания под стражей] является незаконным», - заявила Дубровина.

По данным адвокатов, Титиева после задержания привозили в отдел полиции дважды, и именно факт его повторного доставления доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано. Камеры в отделе полиции, куда доставили Титиева, по версии следствия, не работали. Защита неоднократно указывала, что записи с камер видеонаблюдения - крайне важное доказательство по делу, которое было утрачено, а следствие не проверило должным образом версию силовиков о том, что камеры были на ремонте.

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