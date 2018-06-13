Кадыров вступил в стихотворную баталию со Слепаковым

13 июня 2018, 13:49

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на песню о его провале на посту тренера сборной России по футболу пригласил в республику автора хита Семена Слепакова, сопроводив свой пост в соцсетях пятью ответными четверостишиями.

Как писал "Кавказский узел", бывший участник КВН, певец и продюсер Семен Слепаков выложил на YouTube 11 июня сатирическую песню о провале главы Чечни Рамзана Кадырова на посту тренера сборной России по футболу. По версии автора, даже практикуемые в Чечне жесткие методы не смогут помочь команде на чемпионате мира. Песня стала хитом в Интернете. Видео с песней Слепакова на YouTube к 13.49 мск 13 июня набрало 4 563 685 просмотров.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города юга России - Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. Новости, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны - на странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

Рамзан Кадыров рассказал, что смеялся, когда смотрел ролик Семена Слепакова, однако высказал к нему претензии. «Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся. Вот только мое слово тверже камня, а не сыра», - написал сегодня ночью глава Чечни в сообщении на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также главу Чечни не устроил финал композиции. Он считает, что не может команда во главе с ним проиграть. «Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новый трек», - заявил Рамзан Кадыров, отметив, что «у Слепакова с чувством юмора все в порядке, он же наш, с Кавказа».

Глава Чечни также пожелал российским футболистам победы на чемпионате мира, а в конце поста опубликовал четверостишия, в которых, по его словам, отвечает Слепакову "в его стиле".

В своем стихотворении Кадыров пишет, что его слова «тверже камня – не сыра», а в грозненской футбольной команде «Ахмат» он «почти что ФИФА». В припеве песни Слепакова поется, что Рамзан Кадыров "твердый как пармезан, не верит мужским слезам и служит примером сам". Завершает свое стихотворение глава Чечни словами: «Мы пехотинцы для нашей страны, и волю к победе нести мы должны», отмечая: «Россию свою я во всем поддержу!»

Напомним, ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров озвучил требование извинений за сатирический ролик. Он обвинил Слепакова в желании популяризировать композицию за счет Рамзана Кадырова, а саму песню охарактеризовал как "неудачный перл", написанный без полномочий, полученных от главы Чечни.