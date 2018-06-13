13 июня 2018, 03:46

Власти Чечни потребовали извинений от Слепакова за "плачущего Кадырова"

Ставшая хитом в Интернете сатирическая песня Семена Слепакова о печальных перспективах сборной России по футболу и провале Рамзана Кадырова как ее тренера была негативно встречена властями Чечни. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров обвинил автора в желании популяризировать композицию за счет Рамзана Кадырова, а саму песню охарактеризовал как «неудачны перл», написанный без полномочий, полученных от главы Чечни.

Как писал "Кавказский узел", бывший участник КВН, певец и продюсер Семен Слепаков выложил на YouTube 11 июня сатирическую песню "Оле-Оле-Оле!" о провале главы Чечни Рамзана Кадырова на посту тренера сборной России по футболу. По версии автора, даже практикуемые в Чечне жесткие методы не смогут помочь команде на чемпионате мира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города юга России - Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. Новости, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны - на странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

Требование извинений за сатирический ролик озвучил 12 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

При этом он обвинил Слепакова в желании популяризировать композицию за счет главы Чечни. "Может, пора уже завязывать нашим шоуменам эксплуатировать почем зря имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?" - приводит слова Умарова издание "Чечня Сегодня".

Кроме того, Умаров обвинил Слепакова в использовании непотребных выражений. "Популярному актеру и автору разных «прикольных» скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком, хотя бы в стихотворном самовыражении. Жанр, знаете ли, несколько не тот... Мягко говоря, низкопробно все это", - заявил министр.

В упрек автору композиции министр поставил и то, что он написал песню без должных полномочий. "Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот неудачный перл", - заявил, в частности министр.

"Семёну было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже", - резюмировал Умаров.

По данным на 03.40 мск 13 июня ролик Слепакова набрал на YouTube 3216237 просмотров.

Публичные покаяния перед Кадыровым стали обыденной практикой и вышли за пределы Чечни

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. В частности, жители республики неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а осуждение критиков республиканских властей приобрело системный характер

Жители республики неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес властей.  "Страшно даже не насилие. Тебя обесчестят, публично унизят, превратят в проститутку или наркомана. Ты больше не сможешь жить с достоинством в этой республике. Это хуже смерти", - приводятся слова одного из местных жителей в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле".

Призывы и требования извиниться перед Кадыровым вышли за пределы Чечни, причем власти остро реагировали как на сатирические обращения, так и на политическую полемику, а их оппоненты сталкивались с оскорблениями, угрозами и "мужскими разговорами с известными людьми".

Так, в январе 2018 года видеоблогер Данила Поперечный выложил на YouTube шуточное видео о Рамзане Кадырове, который предлагает Деду Морозу охранять за плату резиденцию и открыть там бургерную. На видео резко отреагировал министр Джамбулат Умаров, который назвал видео "жутко непрофессионально сварганенным перформансом", сравним блогера с животным. Поперечный извиняться перед Кадыровым отказался.

На практику публичных извинений и покаяний обратил внимание блогер и дизайнер Артемий Лебедев, опубликовавший в декабре минувшего года "Открытое письмо горному брату". В ответ Джамбулат Умаров предложил блогеру "утереться" и "сидеть там у себя где-то", само письмо назвав "попыткой пропиариться на имени Рамзана Кадырова".

С требованиями извинений и давлением сталкивались также политики и депутаты. 

В ноябре 2017 года Рамзан Кадыров призвал извиниться перед ним лидера КПРФ Геннадия Зюганова, с которым он вступил в полемику по вопросу захоронения тела Ленина. Перед Кадыровым лидер КПРФ извиниться отказался.

Годом ранее красноярский депутат Константин Сенченко, раскритиковавший главу Чечни за его высказывания о внесистемной оппозиции, принес свои извинения Рамзану Кадырову за резкую критику, признавшись в том, что он поменял свою точку зрения после "мужского разговора" с "известным человеком".

"Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне"материалы о преследовании критиков руководства Чечни. При этом коллективные наказания глушат протест в Чечне, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Пародия блогера на Кадырова напомнила о сатире в борьбе с режимами", "Блогер счел неуместным извиняться за видео про Кадырова", "Политологи: жители Чечни критикуют власти из-за усталости от "вождизма".

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  • Власти Чечни потребовали извинений от Слепакова за "плачущего Кадырова"

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