Пародия блогера на Кадырова напомнила о сатире в борьбе с режимами

17 января 2018, 14:16

Сатира в споре с властью используется не одну сотню лет, но писавшие в этом жанре ранее не ставили задач в виде борьбы с диктатурой, заявили "Кавказскому узлу" критик Игорь Шайтанов и писатель Александр Кабаков после высказывания Данилы Поперечного о том, что его видео о Кадырове является сатирическим произведением.

Как сообщал "Кавказский узел", ролик с названием "Главный помощник" был размещен видеоблогером Данилой Поперечным на YouTube 14 января. В нем блогер в роли Рамзана Кадырова предлагает Деду Морозу назначить его своим помощником по добрым делам, охранять за деньги резиденцию и открыть там бургерную. Пользователи соцсетей напомнили видеоблогеру о практике публичных извинений перед главой Чечни. За сутки видеоролик набрал почти миллион просмотров.

К 14.15 мск 17 января видеоролик набрал 1 559 115 просмотров и более 137 тысяч положительных оценок при 5 тысячах отрицательных.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер. При этом практика публичных извинений вышла за пределы Чечни. Скандал с Comedy Woman, когда актеры ТНТ четыре раза публично извинились перед жителями Ингушетии за возмутившую зрителей сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства, выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, считают российские журналисты и правозащитники.

Филологи определили сатиру как жанр, способный опосредованно влиять на власть

Спор с властью настолько же естественен, как и сама власть, уверен советский и российский критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета РГГУ Игорь Шайтанов.

"Обе стороны используют средства, которые предоставляет язык, в частности, колкость и остроумие, что является чрезвычайно мощным оружием. Литература, построенная на смехе и его формах, используется и властью, и ее критиками. Так было всегда - от древнегреческого комедиографа Аристофана до наших дней", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Шайтанов.

В качестве примера высмеивания власти Игорь Шайтанов привел "Путешествие Гулливера" Джонатана Свифта. "Стоит отметить, что в начале своей карьеры Свифт, находясь как министр без портфеля в правительстве тори, писал свою сатиру в защиту власти. После того, как тори были скинуты, Свифт писал сатиру, обличающую тоталитарный режим, - против власти. Литература - это пушка, которая стреляет в обе стороны", - рассказал Шайтанов.

Литература является чрезвычайно действенным методом воздействия на власти, если ею умело пользуются

Литература, по его словам, является "чрезвычайно действенным методом воздействия на власти, если ею умело пользуются". "К сожалению, сегодняшние сатира и пародийность топорны. Это беспорядочная стрельба из разных орудий, которые иногда попадают", - рассказал Игорь Шайтанов. Для того, чтобы колкий юмор и гротеск были действенными, читателю необходимо проводить скрупулезный анализ текста и самому делать выводы, отмечает профессор.

"Литература могла производить скандалы, однако преувеличивать ее силу не стоит. Где и когда власть литературы была больше над умами, чем в России в XIX веке?! Русская литература обо всем предупредила, но ничего не смогла остановить - я имею в виду 1917 год. Казалось бы, после "Бесов" Достоевского бесовщину нужно было прекратить, но ничего не произошло. Глядя в зеркало, люди склонны не узнавать себя, особенно когда это пародийное и остроумное зеркало. Всегда можно сказать - это не про меня, а про соседа", - заключил Игорь Шайтанов.

Сатирическая форма интерпретации происходящих в государстве процессов является достаточно распространенным методом визуализации пороков власти, заявил, комментируя само появление видеоролика Поперечного, русский писатель и публицист, журналист, колумнист Александр Кабаков. При этом, по его словам, смех над чиновниками, порой язвительный, не имел целью борьбу с диктатурой.

"Самая лучшая русская сатирическая литература, главное, что в ней было, - это Салтыков-Щедрин. Ни с какой диктатурой, ни с какой тиранией он не боролся. Он смешно и точно изображал место и время, в котором жил. Это главная деятельность писателя. Однако писателю важно еще и создать свой мир, придумать и место, и время. Он может быть смешным, но не более того. Я не считаю, что писатели с кем-то борются. Ярчайшее сатирическое произведение Салтыкова-Щедрина - это "История города Глупова", - рассказал в интервью корреспонденту "Кавказского узла" Александр Кабаков.

Смех над чиновниками, порой язвительный, не имел целью борьбу с диктатурой

Еще один яркий пример сатиры, по его словам, это Чехов. "Он придумывал людей, больше похожих на настоящих людей, чем настоящие люди. Это оказывалось иногда смешно, иногда очень грустно. В советское время были смешные Ильф и Петров. Смешнее в то время никто не писал", - рассказал Александр Кабаков. По его словам, смешно и колко писал чех Ярослав Гашек. "Он видел все смешное и создавал комический, гротескный мир, причем в отличие от других он и жил так. Это он создал "Партию умеренного прогресса в рамках законности". Куда ж еще смешнее!" - напомнил Кабаков.

Если рассматривать литературную сатиру как метод борьбы с тиранией, то успеха не будет, считает писатель. "Если это и хорошее произведение, то его замечают только как литературу. Неужели можно подумать, что, к примеру, Сталин, прочитав "Похождения бравого солдата Швейка", изменится? Чепуха. Так не бывает. Литература не улучшает и не ухудшает нравы. Она создает свой мир", - высказал свою точку зрения Александр Кабаков.

Поперечный назвал "Главного помощника" сатирическим произведением

Сам Данила Поперечный назвал "Главного помощника" "сатирическим произведением" - направленным на то, "чтобы двигать свободу слова вперед в том поле, где все какого-то черта даже пискнуть боятся", написала "Медуза" 15 января, приведя слова блогера в своем телеграм-канале.

"Вы представить не можете, как мне досадно от того, что настолько беззубая пародия на Кадырова вызывает такой пугливый ажиотаж среди людей", - написал Поперечный. Обращаясь к министру Умарову, Поперечный написал: "Не рассмотрел он, видите ли, искусство и остроту. Конечно, Джамбулат, ты их и не увидишь, сидя на посту министра Чеченской Республики и сравнивая меня с ослом, их становится видно немного с другой позиции".

Джамбулат Умаров на своей странице в социальной сети Instagram выразил недоумение по поводу ролика Поперечного, назвав его странным и "жутко непрофессионально сварганенном "перформансом", добавив, что, "несмотря на титанические старания", блогер "так и останется незамеченным для Рамзана Кадырова". Кроме того, в своем комментарии чиновник допустил возможность нелестного для блогера сравнения его с животным.

Коллективные наказания глушат протест в Чечне, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

Материалы о преследовании критиков руководства Чечни "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".