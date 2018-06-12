Песня o Кадырове плачущем по сборной России за сутки стала хитом

12 июня 2018, 17:33

Сатирическая песня о провале главы Чечни Рамзана Кадарова на посту тренера сборной России по футболу набрала более 1,7 миллиона просмотров за сутки. По версии автора, комедийного актера Семена Слепакова, даже практикуемые в Чечне жесткие методы не смогут помочь команде на мундиале. В финале песни плачущий Рамзан Кадыров признает, что не справился с поставленной Владимиром Путиным задачей. Пользователи YouTube напомнили Слепакову о практике публичных извинений перед главой Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города юга России - Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград.

Новости, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны - на странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".

Песня "Олé-Олé-Олé!" была размещена бывшим участником КВН, одним из участников проекта "Наша Russia" на канале ТНТ, певцом и продюсером Семеном Слепаковым на YouTube 11 июня и к 17.25 12 июня набрала 1 706 704 просмотров.

Свою песню Слепаков посвятил чемпионату мира по футболу в России, в том числе подготовке к нему и игре российской сборной. В шуточной форме автор напоминает, что до того, как принять чемпионат мира по футболу, "потрепала нас Олимпиада".

По официальным данным, общие расходы на Олимпиаду-2014 в Сочи составили 1,524 трлн рублей. В связи с нарушениями при подготовке к соревнованиям прокуратурой было возбуждено 55 уголовных дел.

Согласно тесту песни, "плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства". "И вот, как велели нам Дима и Вова (Дмитрий Медведев и Владимир Путин - примечание "Кавказского узла"), принять Кубок Мира Россия готова", - говорится в тексте песни.

В песне главной проблемой проведения мундиаля названо качество игры российской сборной. Семен Слепаков предлагает решить проблему сменой тренера, несмотря на то, что "до чемпионата осталось три дня". "Вы спросите - кто же нас выручить сможет? Кто в столь короткие сроки поможет? Кто сделает нас чемпионами мира? Мое предложение - Рамзан Кадыров", - советует автор песни.

В припеве поется, что Рамзан Кадыров "твердый как пармезан, не верит мужским слезам и служит примером сам" и что именно он необходим "нашим тормозам", игрокам сборной. В своей песне Слепаков также в шуточной форме приводит диалог главы Чечни с футболистами.

"Мне Владимир Владимирович лично позвонил. Сказал, чтобы я эту проблему срочно решил. И я пообещал ему, что уже этим летом, мы сделаем всем … - салам алейкум", - говорится в тексте песни от лица Кадырова.

7 июня в ходе "прямой линии", трансляция которой опубликована на официальном сайте президента России, Владимир Путин заявил, что надеется на то, что "наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате... покажет свои лучшие качества".

В песне Слепакова Рамзан Кадыров рассказывает футболистам, как он намерен мотивировать их на хорошую игру: "Мои тренерские методы очень просты: поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, вот, я на стол кладу пистолет".

Предмет, похожий на золотой пистолет, был виден за поясом у главы Чечни на видео, опубликованном в YouTube в сентябре 2013 года. На видеозаписи показано посещение главой Чечни матча по футболу.

Далее персонаж песни описывает оригинальные методы борьбы с отвлечением от спортивного процесса. "Чтоб вы на смартфоны не отвлекались, я сейчас отниму у вас всех большой палец", - спел Слепаков, намекая на отрезание пальцев у футболистов.

Далее описанный комиком Рамзан Кадыров говорит футболистам, что верит в них и напоминает, что "жизнь дается лишь раз". "Несется Жирков, как "Сапсан", Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке, как Тарзан. Работает тренерский план, не хочет никто в целлофан", - описал Слепаков активность игроков сборной, иносказательно упомянув паталогоанатомический мешок.

Международные правозащитные организации, такие как Amnesty International и "Хьюман Райтс Вотч", в своих докладах о нарушении прав человека в Чечне описывают многочисленные случаи пыток и избиений подозреваемых, в частности, в участии в вооруженном подполье, а также тех, кого власти считали гомосексуалами.

Однако, согласно песне, сборная России проиграла. "И говорит ребятам Рамзан: "Я даже не знаю, что вам сказать... вы удивили даже меня. Не подходите, я вас боюсь, впервые в жизни своей я - сдаюсь", - отмечается в вымышленном монологе.

Представленный в песне Кадыров в песне говорит, что "позвонит Владимиру Владимировичу" и скажет, что вылетает обратно в Чечню", так как "уж лучше там проблемы решать, чем наш российский футбол поднимать".

"Это не слезы - это капли дождя. А свой пистолет я оставлю здесь, на случай, если совесть у вас все-таки есть", - описывается реакция Рамазана Кадырова на провал в качестве тренера.

Песня напомнила о практике публичных извинений

Пользователи YouTube в комментариях к видео выразили мнение, что песня может не понравится руководству Чечни и автор будет вынужден извиниться.

"Ха-ха. Все так и есть. Верим в Рамзана" - отмечает пользователь с ником Dark Tre.

"Семён, песня действительно замечательная, но перед Рамзаном Ахматовичем не помешало бы извиниться!" - считает Sergey Zykov.

"Ждем видео-извинение Слепакова перед Кадыровым" - отметил Андрей Мальцев.





"Удали пока не поздно, за тобой уже выехали", - пугает пользователь Дерзкий резский.

"Между прочим, шутки шутками, а сборной действительно нужен тренер-диктатор, причём жестокий (не жесткий, а именно жестокий) во всех смыслах... Чтобы игроки его боялись (и за свои денежки тоже чтоб боялись)... И чтобы никаких премий. То есть, премии только за победы, а за титулы вообще огромные гонорары, а пока что держать игроков на среднюю зарплату по стране минус, повторяю , постоянные штрафы... Вот тогда может и заиграют как надо!" - считает ivan ivanovRUS.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер.

Практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни. В декабре 2017 года представители компании Comedy Club Production и актеры ТНТ четырежды публично извинились перед жителями Ингушетии за возмутившую зрителей сценку. Скандал с Comedy Woman выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, считают российские журналисты и правозащитники.

Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне" материалы о преследовании критиков руководства Чечни.