Блогер счел неуместным извиняться за видео про Кадырова

16 января 2018, 11:09

Видеоблогер Данила Поперечный, который опубликовал шуточный видеоролик про главу Чечни, заверил свою аудиторию, что не будет извиняться перед Рамзаном Кадыровым за эту шутку.

Как писал "Кавказский узел", 14 января видеоблогер Данила Поперечный опубликовал шуточный ролик про Рамзана Кадырова. Пользователи YouTube напомнили блогеру о практике публичных извинений перед главой Чечни. Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров в свою очередь назвал ролик "жутко непрофессионально сварганенным перформансом".

Глава Чечни пытается выступать как политик федерального уровня, констатировали в ноябре 2017 года опрошенные «Кавказским узлом» политологи. При этом и практика публичных извинений к концу минувшего года вышла за пределы Чечни. Так, с 10 по 14 декабря 2017 года представители компании Comedy Club Production и актеры ТНТ четырежды публично извинились перед жителями Ингушетии за сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства. Скандал с Comedy Woman выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, считают российские журналисты и правозащитники.

Данила Поперечный заверил в своем Telegram-канале, что не будет извиняться перед Рамзаном Кадыровым за ролик под названием "Главный помощник", сообщила 15 января "Фонтанка".

Он также прокомментировал реакцию на свое творчество. "Ролику даже суток нет, а о нем уже строчат СМИ, да и... министр Чечни по информации аж целую статью написал о «никому не нужном клоуне-мечтателе». Не рассмотрел он, видите ли, искусство и остроту... Их становится видно немного с другой позиции", – процитировало блогера издание.

Напомним, что в видеоролике под названием "Главный помощник" блогер в роли Рамзана Кадырова предлагает Деду Морозу стать его помощником по добрым делам, охранять за деньги резиденцию и открыть там бургерную.