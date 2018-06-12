12 июня 2018, 21:55

Верховный суд отказал журналисту Асадли в освобождении из тюрьмы

Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу корреспондента газеты "Азадлыг" Зии Асадли, осужденного на три года после репортажа о протестах с социальными требованиями.  

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года Зия Асадли был осужден на три года. Защита обжаловала это решение, но Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор, и адвокаты подали кассацию в Верховный суд.

По версии следствия, Зия Асадли ударил по голове администратора чайханы. Сам Асадли отверг это обвинение, назвав уголовное преследование местью силовиков за репортаж о протестах жителей Нефтчалинского района Азербайджана, выдвинувших властям социальные требования. 

Зия Асадли включен в список политзаключенных, опубликованный Центром защиты политзаключенных 15  января 2018  года.

Кассационная жалоба Асадли была рассмотрена сегодня в  Верховном суде Азербайджана под председательством судьи Имрана Гаджигаибова.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Эльчин Садыгов, его подзащитный на процессе отверг обвинения и заявил, что его преследуют за "оппозиционные взгляды и освещение негативных явлений в работе местных властей и протестных акций в южном регионе Азербайджана".

Адвокат назвал необъективным следствие, проведенное по делу Асадли. "19 апреля 2017 года между Зией Асадли и признанным потерпевшем Гасаном Аслановым произошел конфликт. Несмотря на то, что в полицию обратились оба, заявление Асадли не было расследовано. Асланов в первичных показаниях заявил, что Асадли ударил его рукой и на месте происшествия присутствовали двое - Мирмехти и Фируз. Однако спустя неделю он заявил, что Асадли ударил его мобильным телефоном, а свидетелями он назвал уже других лиц – Мазахима Алиева и Габиля Джебраилова", - пересказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла" свои слова, озвученные в суде.

По его словам, в показаниях потерпевшего и свидетелей было много нестыковок, однако нижестоящие судебные инстанции проигнорировали это.

"В последнем слове Зия Асадли вновь заявил, что не совершал никакого преступления, и назвал приговор незаконным и заказным. Однако судейский состав после совещания оставил кассационную жалобу без удовлетворения. Таким образом, исчерпаны все механизмы национального обжалования. Теперь мы обратимся в Европейский суд по правам человека", - сказал адвокат осужденного журналиста.

В Верховном суде Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что кассационная жалоба Асадли отклонена.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев в отношении решения Верховного суда по жалобе Асадли.

Кавказский узел" размещает новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане.

Примечание:

"Главред газеты "Толышон садо" пожаловался на давление силовиков", "Активист ReAl арестован в Азербайджане", "Таможенники пропустили в Азербайджан задержанные книги оппозиционера".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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