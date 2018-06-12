Граффити сторонников движения Oyan. Фото https://www.facebook.com/oyan.herekat/photos/rpp.146743699033879/614321675609410/?type=3&theater

12 июня 2018, 18:33

Главред газеты "Толышон садо" пожаловался на давление силовиков

Полицейские усмотрели в последнем номере газеты "Толышон садо" призыв к протестам, сообщил главред издания Рафиг Джалилов. Он пожаловался на то, что силовики час удерживали его в отделе полиции и изъяли около 100 экземпляров газеты.

На задержании вместе с родственниками,по его словам, полиция интересовалась содержанием  газеты. В полиции заявили, что Джалилов не был задержан, а с ними беседовали.  У главреда отобрали экземпляры двух последних номеров газеты.

Рафиг Джалилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня полицейские задержали его с двумя сестрами, братом и дочерью в Ленкоранском районе, на пути из Лерика в Баку. "Мы были в Лерике на поминках родственника. Сегодня утром мы выехали обратно в Баку. В Ленкорани моему автомобилю преградила путь полицейская машина. Нас всех привезли в отдел полиции, где мы находились с 11.30 по 12.30 (10.30-11.30 мск. - Прим. "Кавказского узла")", - сообщил главред "Толышон садо" (Голос талышей).

Силовики расспрашивали о содержании газеты, отметил главный редактор издания. "Я был у замначальника районного отдела. Обращение было корректным. Мобильный телефон у меня не отобрали, мне не мешали говорить со звонившими журналистами. Но меня расспрашивали о содержании нашей газеты. Претензии у них вызвала публикация на каждой полосе последнего июньского номера изображения песочных часов. Они усмотрели в этом символику движения азербайджанских политэмигрантов в Европе Oyan ("Пробудись") и расценили это как призыв к протестам", - пояснил Джалилов.

Движение Oyan было учреждено 6 марта 2016 года в Амстердаме группой азербайджанских политэмигрантов. Оно управляется пятью консулами, одним из которых является бывший сотрудник посольства Азербайджана в Нидерландах, попросивший политическое убежище в этой страны в знак протеста против политики официального Баку. Песочные часы,  избранные эмблемой движения, по замыслу его организаторов символизируют течение времени  - постепенность пробуждения народа для борьбы за свои права, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из сторонников движения.

В последнее время сторонники движения начали изображать песочные часы и лозунг: "Oyan" (Пробудись!) в общественных местах в Азербайджане, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Рафиг Джалилов отметил, что просил сразу отпустить задержанных вместе с ним родных, однако это не было сделано. "Нас отпустили около 16.45 (15.45 мск. - Прим. "Кавказского узла"). Все находившиеся в моей машине экземпляры предпоследнего майского и последнего июньского номеров газеты "Толышон садо" изъяли. Последний номер я даже еще не успел выставить в интернете, но электронная версия сохранилась, и я выставлю ее", - сказал Джалилов.

Он отметил, что газета выходит раз в месяц, изъяты около ста экземпляров издания.

Джалилова не задерживали, а просто пригласили на беседу, заявил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный по Ленкоранскому районному отделу полиции.

Отметим, что в Азербайджане есть газета со сходным названием, "Толыши садо". 8 июня 2017 года главный редактор газеты "Толыши садо" Гилал Мамедов также задерживался полицией.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собираются на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане", а также справка "Талыши".

Примечание:

"Правозащитники в Азербайджане разочарованы отказом в помиловании политзаключенных", "HRW присудила премию Хадидже Исмайловой", "Европейские политики призвали освободить азербайджанских политзаключенных".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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