Таможенники пропустили в Азербайджан задержанные книги оппозиционера

08 июня 2018, 14:25

Таможня сегодня решила пропустить монографию о роли Иосифа Сталина в советско-турецких отношениях, задержанную 7 июня, сообщил автор книги Джамиль Гасанли. Он считает, что быстрому решению вопроса способствовала огласка.

Как писал "Кавказский узел", лидер Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Джамиль Гасанли выписал из США несколько экземпляров своей монографии "Сталин и Турецкий кризис в годы Холодной войны 1945-1953 гг". Однако таможня 7 июня не пропустила книги. Гасанли квалифицировал действия таможни как "незаконное применение цензуры".

Книга "Сталин и Турецкий кризис в годы Холодной войны 1945-1953 гг." была переведена на английский язык и издана в США в 2011 году Гарвардским университетом. В 2013 году там же вышло ее переиздание. Монография посвящена истории советско-турецких отношений.

Сегодня утром Джамилю Гасанли позвонили из почтовой службы UPS и попросили сообщить, куда можно доставить книги.

"Сегодня позвонили из UPS и попросили сказать, куда мне удобно доставить три экземпляра книги. Я назвал адрес, книги привезли. Вчера мне на таможне говорили, что должны их прочитать. Видимо, у них особые таланты быстрочтения – за сутки на английском языке ознакомились с 500-страничной книгой. Рад, что поспособствовал просвещению таможенников", - иронично рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Джамиль Гасанли.

По его словам, быстрому решению вопроса способствовало предание им огласке "абсурдного решения задержания книг для прохождения цензуры".

"Информация быстро разлетелась в СМИ и социальных сетях в Интернете. Видимо, в верхах поняли, что таможенники переусердствовали и своим нелепым решением навредили властям. Эта история показывает невежество чиновников таможни", - сказал Гасанли.

Он назвал действия таможни абсурдными. "Было полнейшим абсурдном задерживать для ознакомления с содержанием книгу, которая уже издавалась в Азербайджане. Эта монография выходила в свет и на русском, и на турецком языках. Все ее издания у нас имеются в основных библиотеках страны. Экземпляры английской версии, изданные Гарвардским университетом, также включены в фонды библиотек", - отметил Джамиль Гасанли.

В Государственном таможенном комитете корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии. На звонки в пресс-службу никто не отвечал.

В Бакинском представительстве компании UPS корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что не предоставляют информации по вопросам частного характера.

Подробнее о научной и политической деятельности Джамиля Гасанли можно узнать в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке. Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".