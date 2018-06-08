Активист ReAl арестован в Азербайджане

08 июня 2018, 16:08

Член партии "Республиканская альтернатива" Анар Мамедов приговорен к 10 суткам административного ареста за неподчинение силовикам. Арест Мамедова связан с его участием в протестной акции, заявили отец активиста и представитель партии.

Как писал "Кавказский узел", "Республиканская альтернатива" (ReAl) пожаловалась на давление после митинга в Баку 28 мая, когда в Азербайджане отмечался День Республики. 29 мая и 30 мая были арестованы четверо членов "Республиканской альтернативы", еще 50 активистов партии были вызваны для беседы в правоохранительные органы.

Анар Мамедов был задержан 7 июня, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его отец. "Сначала Анара позвали во двор под предлогом того, что он "поцарапал" чью-то машину. Хотя такого вообще не было. Его забрали в правоохранительные органы. И потом появилась версия, что якобы он во дворе выражался нецензурной бранью. В конечном итоге его обвинили в неподчинении силовикам", - рассказал Азад Мамедов.



По его словам, Анар Мамедов сегодня предстал перед судом и был приговорен к 10 суткам административного ареста по статье 535.1 (не подчинение законным требованиям представителей полиции) Кодекса об административных проступков.

"Анара арестовали из-за участия в акции памяти Азербайджанской демократической республики 28 мая", - уверен Азад Мамедов.

Он подчеркнул, что привлечет независимого адвоката и решение об аресте сына будет обжаловано.



Анара Мамедова арестовали за участие в шествии 28 мая, заявил член меджлиса партии ReAl Натиг Джафарли. "Анар Мамедов принимает активное участие в деятельности ReAl. Он - член меджлиса Ясамальской районной организации партии. Анар активно участвовал в шествии 28 мая и мы убеждены, что его арест связан с этим событием. 29-31 мая из-за участия в шествии были арестованы в административном порядке на сроки от 25 до 30 суток четверо членов партии, еще 50 были отпущены из полиции после устного предупреждения. В последующие дни задержаний и вызовов в полицию не было. Мы думали, что виток давления на партию прекратился. Но, похоже, мы ошиблись", - сказал Джафарли.

Представитель Ясамальского районного суда подтвердил арест Анара Мамедова на 10 суток. Представтели пресс-службы МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".