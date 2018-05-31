50 активистов ReAl допрошены в полиции

31 мая 2018, 16:16

В ходе допросов в полиции Баку активистов партии "Республиканская альтернатива" убеждали не принимать участие в протестных акциях, им вынесены предупреждения, заявил член меджлиса ReAl Натиг Джафарли. Правозащитники связали преследование членов ReAl с популярностью партии среди молодежи.

Как писал "Кавказский узел", "Республиканская альтернатива" (ReAl) пожаловалась на давление после митинга в Баку 28 мая, когда в Азербайджане отмечался День Республики. 29 мая и 30 мая были арестованы четверо активистов "Республиканской альтернативы".

Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков. Несмотря на декларирование приверженности идеалам Азербайджанской Республики, власти пренебрегают ее демократическими ценностями, заявили участники митингов.

Аресты активистов ReAl приостановлены, полиция ограничивается задержаниями, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член меджлиса партии Натиг Джафарли.

"Вечером 30 мая, после 18.00 (17.00 по мск), в управления полиции разных районов Баку были вызваны порядка 20 активистов. К полуночи их отпустили. У них собирали данные личного характера: где работают, кто родители, почему поддерживают оппозицию. Нашим активистам было заявлено о "недопустимости участия в акциях, подобным шествию 28 мая". После устного предупреждения отпустили всех. Сегодня с 9.00 утра (8.00 по мск) в полицейских управлениях побывали еще 30 активистов", - пояснил Джафарли.

По его словам, с вызванными сегодня активистами также провели беседы и к полудню всех отпустили. "По нашей информации, в управлениях больше активистов "Республиканской альтернативы" нет. Видимо, арестов больше не будет", - заявил член меджлиса партии ReAl.

Он отметил, что партия решила не публиковать фамилии активистов, которым вынесено предупреждение, чтобы избежать новых проблем для них.



По словам Джафарли, активисты шли в полицию без адвокатов. "Мы просто не успевали приглашать адвокатов. Да и независимых адвокатов практически уже осталось 5-6 человек в стране. Адвокаты успевали к защите тех, кого доставляли в суд", - сказал Джафарли.

По его мнению, приостановление задержаний и вызовов в полицию "связано с освещением в СМИ и волной негодования в социальных сетях в Интернете".

Активист ReAl рассказал о "мягком давлении" со стороны силовиков



В полиции на активистов оказывалось "мягкое давление", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из вызванных на беседу оппозиционеров на условиях анонимности.

"Физического давления не было. Нас пытались переубедить. Нам говорили, что нельзя поддерживать оппозицию и идти против государственности. В конце дали понять, что в этот раз отпускают, но, если еще раз попадемся на участии в уличной акции, так легко не отделаемся", - заявил он.

Член меджлиса партии Натиг Джафарли подчеркнул, что расценивает аресты и вызовы в полицию активистов партии, как "реакцию властей на мирное шествие по случаю Дня Республики". "Bпервые представители нового поколения, без всяких политических лозунгов, без насилия, без всякой агрессии провели праздничное мероприятие. Видимо, это разозлило власти, ведь участников цивилизованной массовой акции невозможно обвинить в "деструктивизме". Участники акции не озвучивали политических лозунгов, но это был потенциально протестный электорат", - пояснил Джафарли.

Джафаров: власти опасаются появления новой оппозиционной силы

Преследование активистов ReAl связано с попыткой властей предотвратить появление новой оппозиционной силы, консолидирующей вокруг себя образованную, интеллектуальную молодежь, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.



"Традиционная оппозиция имеет стабильный небольшой электорат и, даже на ее согласованные митинги собираются не более 2-3 тысяч человек. То есть, хотя и недовольных много в стране, но за традиционной оппозицией люди не идут, потому что она не предлагает реальной альтернативы власти и вообще ничего нового ни в тактике, ни в стратегии политической борьбы. ReAl в этом смысле отличается от нее. Во-первых, ее несгибаемый лидер Ильгар Мамедов является сегодня единственным партийным лидером, содержащимся в тюрьме, причем вот уже шестой год. Вокруг организации консолидируется образованная, интеллектуальная молодежь, некоторые представители которой учились за рубежом, работают в международных организациях, иностранных компаниях, частных азербайджанских коммерческих структурах", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Клуба прав человека" Расул Джафаров.

По его мнению, "ReAl - самая гонимая партия сейчас". "Ей даже не дали места для проведения съезда. Но она поступила креативно и провела съезд в онлайн-режиме. У этой партии большие перспективы. До сих пор она не проводила уличных акций, и вот 28 мая провела достаточно эффектную акцию прямо в центре Баку, где сдержанным поведением лишила полицию оснований для силовых мер. Это вызвало тревогу властей, и они в последующие дни стали принимать репрессивные меры", - уверен Джафаров.



Власти отреагировали репрессиями, опасаясь того, что в следующий раз на улицы могут выйти еще больше людей, считает глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли. "Праздничная акция превратилась спонтанно в массовое шествие, поддержанное горожанами. Власти полагают, что если не среагируют репрессиями, то в следующий раз на улицы могут выйти еще больше людей", - пояснил он.

Гюльалыев: преследование критиков власти усиливается после революционных событий



Аресты и вызовы в полицию членов ReAl могут быть связаны с революционными событиями в Армении, отметил координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

В Армении на волне массовых акций протеста против Сержа Саргсяна, занимавшего пост премьер-министра Армении, пришел к власти лидер протестующих Никол Пашинян. Под давлением массовых уличных протестов Саргсян подал в отставку и 8 мая Пашинян был избран главой правительства.

"Каждый раз, когда происходят революционные события, в Азербайджане усиливаются репрессии против критиков власти. После "Майдана" (протестные акции в центре Киева. - Прим. "Кавказского узла") на Украине в 2014 году была развернута "охота" на правозащитников. Сейчас после событий в Армении началась новая волна репрессий против оппозиции. По уголовным обвинениям арестованы активисты партии Народного фронта. Теперь вот арестовали активистов "Республиканской альтернативы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Гюльалыев.

Напомним, что 25 мая силовики задержали члена президиума ПНФА Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Силовики заявили, что три задержанных активиста ПНФА и арестованный ранее гражданин России были участниками схемы по отмыванию денег.

Представители МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Движение ReAl начало свою деятельность в январе 2009 года. Его активисты пытались воспрепятствовать проведению в марте 2009 года референдума по изъятию из Конституции ограничения на пребывание одного лица на посту президента более двух сроков. Политической деятельностью организация занимается с 2011 года, ее бессменным лидером является Ильгар Мамедов, который в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы.

Отметим, что среди арестованных членов ReAl Азер Гасымлы, принимавший участие в выборах в парламент Азербайджана в 2015 году и защищавший права жителей Старого города в Баку.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".