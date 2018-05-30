Арестован четвертый за два дня активист "Республиканской альтернативы"

30 мая 2018, 18:24

Арастун Бахшалиев стал четвертым активистом партии "Республиканская альтернатива", арестованным после акции по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Еще семь активистов вызваны в отделения полиции на 31 мая, сообщили в партии.

Как писал "Кавказский узел", "Республиканская альтернатива" (ReAl) пожаловалась на давление после митинга в Баку 28 мая, когда в Азербайджане отмечался День Республики. 29 марта на 30 суток был арестован член меджлиса ReAl Азер Гасымлы. 30 мая столько же получил активист Нариман Муджахид, а Эльмин Хамза арестован на 25 суток. Они признаны виновными по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП.

Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков. Несмотря на декларирование приверженности идеалам Азербайджанской республики, власти пренебрегают ее демократическими ценностями, заявили участники митингов.

Около 18:00 (17:00 мск.) Ясамальский районный суд Баку назначил Бахшалиеву 30 суток административного ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член меджлиса партии ReAl Натиг Джафарли.

"Арастун Бахшалиев, как и другие трое наших активистов, арестован по обвинению в неподчинении полиции. Все эти обвинения пишутся словно под копирку: «безадресно выражался нецензурно на улице, когда сотрудник полиции сделал замечание, отказался подчиниться». Но, видимо, кто-то не может никак успокоиться, что призыв «Республиканской альтернативы» отметить 100-летие Азербайджанской демократической республики у обелиска Декларации независимости нашел отклик у многих людей, и акция спонтанно вылилась в шествие", - сказал Джафарли.

По его словам, 31 мая еще семь активистов ReAl вызваны участковыми инспекторами в отделения полиции.

Движение ReAl начало свою деятельность в январе 2009 года. Его активисты пытались воспрепятствовать проведению в марте 2009 года референдума по изъятию из Конституции ограничения на пребывание одного лица на посту президента более двух сроков. Политической деятельностью организация занимается с 2011 года, ее бессменным лидером является Ильгар Мамедов, который в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы.

Лидеры оппозиционных организаций осудили аресты активистов ReAl. "Последние аресты активистов за безобидное участие в праздничной акции являются показателем удручающего положения ситуации с правами человека. Предела абсурдным действиям властей нет. Истинной причиной ареста членов ReAl является их участие в шествии. Я сам был там. Азер Гасымлы был рядом со мной. Он никаких нарушений не совершал, не грубил полицейским, вообще он вежливый интеллигентный человек. И вообще, за что преследовать людей, если акция носила мирный характер? Административные дела сфабрикованы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Арест активистов, участвовавших в уличном шествии в День Республики, говорит о неуважении к памяти основателей первой республики, сказал глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы. "Ясное дело, активистов арестовали из-за участия в шествии. Власть опасается любой гражданской активности", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли обвинил власти в стремлении "полностью заглушить критические голоса и установить в стране кладбищенскую тишину". "Но высокий дух и число людей, кто праздновал День Республики в Баку у обелиска Декларации независимости, а также на праздничных митингах в Новханы, показывает, что несмотря на репрессии, подавить борьбу за свободу невозможно", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".