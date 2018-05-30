Трое оппозиционеров задержаны в Баку

30 мая 2018, 16:36

Член партии "Республиканская альтернатива" Эльмин Хамза арестован сегодня на 25 суток по статье о неподчинении полиции. По такому же обвинению задержаны двое его коллег по партии.

Как писал "Кавказский узел", "Республиканская альтернатива" (ReAl) пожаловалась на давление после митинга в Баку 28 мая, когда в Азербайджане отмечался День Республики.

Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков. Несмотря на декларирование приверженности идеалам Азербайджанской Республики, власти пренебрегают ее демократическими ценностями, заявили участники митингов.

Эльмин Хамза был задержан сегодня утром. К полудню Насиминский районный суд приговорил его к 25 суткам, признав виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 535.1 (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных проступках (КоАП) Азербайджана, сообщил член меджлиса партии ReAl Натиг Джафарли.

"Эльмину Хамзе вменяют то же нелепое правонарушение, что и арестованному вчера Азеру Гасымлы – "безадресную нецензурную брань на улице", - рассказал "Кавказского узла" Натиг Джафарли.

Член меджлиса партии "Республиканская альтернатива" Азер Гасымлы 29 мая был вызван в Генпрокуратуру, а оттуда его увезли в полицию, после чего он перестал выходить на связь. Вечером того же дня суд приговорил Гасымлы к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Еще двое активистов партии Арастун Бахшалиев и Нариман Муджахид также задержаны сегодня по тому же обвинению – неподчинение полиции, они содержатся соответственно в Ясамальском и Низаминском районном управлениях полиции, отметил Джафарли.

"Эта волна арестов связана с нашей акцией 28 мая в День Республики. Власти демонстрируют нулевую терпимость к проявлению гражданской активности", - сказал Джафарли.

По его словам, уже известно, что Низаминский районный суд Баку приговорил Наримана Муджахида к 30 суткам административного ареста.

Обвинение в неподчинении полиции типично для преследования оппозиции, отметил эксперт в области права Ялчин Иманов.

"Для полиции это проще всего. Поскольку объектом правонарушения является сама полиция, ее представители и являются свидетелями. Версия о "безадресной нецензурной брани" также удобна, хотя и нелепа. В таком случае полиция не надо искать "потерпевших", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Иманов.

В Ясамальском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили арест Хамзы на 25 суток. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев относительно задержаний и арестов активистов ReAl, сославшись на отсутствие информации.