Оппозиция сравнила демократию первой республики с режимом Алиева

28 мая 2018, 18:06

Участники двух митингов оппозиции в пригороде Баку заявили о пренебрежении властями Азербайджана демократическими ценностями и идеалами первой независимой республики. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении заявил о приверженности идеалам Азербайджанской Демократической Республики.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая в Азербайджане отмечается День Республики. В этом году, несмотря на 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР), проведение демонстраций и парадов на государственном уровне не планировалось. Акция в память о первой республике прошла в Баку на фоне запретов силовиков, участие в ней приняли, по оценкам организаторов, около 1000-1500 человек. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" историков, современный Азербайджан стал преемником АДР, но власти не уделяют должного внимания увековечению памяти основателей республики.

Азербайджан объявил о своей независимости в качестве Азербайджанской Народной Республики после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года из-за разногласий между грузинскими, армянскими и азербайджанскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте). Первая Азербайджанская Демократическая Республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником АДР и переняв ее гимн, герб и флаг.

Праздничный митинг состоялся сегодня у памятника главе Национального совета Азербайджана в 1918 году Мамед Эмину Расулзаде в его родном поселке Новханы в 21-м километре от Баку, поскольку власти Баку не согласовали проведение акции в черте города, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы заявил на митинге, что власти не провели 100-летие АДР на подобающем уровне. «Власти хотя и объявили 1918-й год "Годом Республики", однако столетие АДР не было подготовлено на подобающем уровне», - сказал Гаджилы.

Политик назвал великим событием провозглашение 28 мая 1918 года АДР, ставшей первой республикой на мусульманском Bостоке. По словам Гаджилы, власти Азербайджана принижают историческое значение АДР, поскольку им чужды демократические ценности.

Оппозиция напомнила о юбилее первой азербайджанской республики. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.

Говоря о падении АДР через два года после образования в результате силовой советизации Азербайджана, лидер "Мусават" провел параллели с сегодняшней политической ситуацией.

«Сто лет назад Азербайджан уверенно предпринимал шаги на пути демократии, сформировал многопартийный парламент, наделил избирательным правом женщин, хотя этого в то время не было еще во многих странах Европы. АДР пала в результате оккупации Советской России. Нынешние власти Азербайджана, опираясь на Россию, попирают демократические ценности и права человека», - сказал Гаджилы, указав на схожесть политических режимов в Азербайджане и России.

Репрессии властей в отношении оппозиции не прекратились даже в канун столетия АДР - ряд активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) были арестованы по абсурдным обвинениям, отметил он. «Однако ни один режим не сильнее народа, в конечном итоге уйдет со сцены и эта власть», - заявил Гаджилы.

25 мая силовики задержали члена президиума ПНФА Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Силовики заявили сегодня, что три задержанных активиста ПНФА и арестованный ранее гражданин России были участниками схемы по отмыванию денег.

Бывший глава "Мусават", руководитель Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар подчеркнул, что АДР по уровню демократии и уважения прав человека была «более прогрессивным государством, чем нынешний Азербайджан».

Азербайджанский народ помнит и чтит заслуги Расулзаде и его сторонников, несмотря на все усилия правящего режима, который старается предать достижения АДР и заложенные 100 лет назад традиции забвению, подчеркнул политик.

Гамбар отметил, что народу необходима вера в успех борьбы за демократию. "Должна быть убежденность в том, что свобода, справедливость и территориальная целостность будут обеспечены. Сомнений в этом не может быть, вера в победу должна быть безоговорочной", - сказал Гамбар.

Создание демократической республики 100 лет назад стало возможным благодаря силе народа, заявила на митинге активистка партии «Мусават» Ясемен Гарагойунлу. «И народ [также] сменит сегодняшнюю семейную власть Алиевых на национальное демократическое правительство», - сказала она.

Митинг завершился исполнением гимна Азербайджана. Акция не была согласованной, но силовики не пытались прекратить ее - полицейские расположились за пределами поселка, на трассе, ведущей в Баку. По данным организаторов, в акции приняли участие около 2000 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Активисты НСДС пообещали реализовать идеи первой республики

После митинга "Мусават" у памятника Расулзаде началась еще одна акция - митинг Национального совета демократических сил (НСДС), также приуроченный к столетию Азербайджанской Демократический Республики. Перед началом акции ее участники выпустили в небо белых голубей и воздушные шары, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Выступая на митинге, лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли назвал создание первой республики знаменательным событием в истории азербайджанского народа и выразил сожаление, что демократическим силам еще не удалось реализовать ценности и идеалы первого независимого азербайджанского государства.

«В этом смысле мы в долгу перед нашими дедами-основателями АДР. Но мы установим в Азербайджане демократическую власть и государство, в котором будут обеспечены права всех, независимо от национальной, религиозной, политической принадлежности», - заявил Керимли.

Участники митинга осудили последние аресты активистов ПНФА по обвинению в отмывании денег. «Пусть проведут обыск в доме у Али Керимли и у самого мелкого госчиновника, и сравнят, у кого что есть», - сказал ведущий митинга, активист ПНФА Ильхам Гусейн.

Глава НСДС Джамиль Гасанли отметил, что народ не обрел свободы, несмотря на то, что Азербайджан восстановил после распада СССР свою независимость.

«Власть в Азербайджане узурпирована, в международных скандалах с коррупцией и отмыванием денег то и дело всплывают власти Азербайджана. Но мы нашей последовательной борьбой отправим этот антинародный режим на свалку истории», - заявил Гасанли.

Участники акции периодически скандировали политические лозунги и полицейские предостерегли организаторов, рекомендовав им «не отклоняться от праздничного характера митинга». Тем не менее, мероприятие завершилось без эксцессов. По оценке организаторов, в митинге приняли участие около 3000 человек.

Алиев заявил о приверженности идеалам АДР

Азербайджанское государство относится к памяти основателей АДР с большим уважением, их имена увековечены, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, выступая на торжественном приеме по случаю столетия первой республики.

«Несколько лет назад в центре Баку возведен памятник в честь АДР, 2018 год объявлен годом АДР. В течение 23 месяцев своей деятельности АДР проделала большую работу. Были учреждены государственный флаг, азербайджанское гражданство, создана Национальная армия, принято более 200 законов, женщины получили право голосовать, был основан Бакинский государственный университет. Распад АДР - большая трагедия для нашего народа. Уверен, что если бы удалось сохранить независимость, Азербайджан был бы сейчас одной из богатейших стран мира», - процитировало слова Алиева агентство APA.

Вечером 28 мая в спортивно-концертном комплексе «Кристалл холл» состоится праздничный концерт. Он будет транслироваться на большом экране, установленном на Приморском бульваре в Баку. В 22.00 (21.00 мск) на бульваре состоится праздничный фейерверк, сообщили сегодня власти Баку.