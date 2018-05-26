Силовики обвинили азербайджанских оппозиционеров в отмывании денег

26 мая 2018, 20:29

Три задержанных активиста партии Народного фронта Азербайджана и арестованный ранее гражданин России были участниками схемы по отмыванию денег, говорится в сегодняшнем релизе Генпрокуратуры и МВД. Заявление прозвучало на фоне сообщений правозащитников, что силовики выбивают из российского гражданина Салеха Рустамова показания о финансовой помощи оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая силовики задержали члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Оппозиционеры связали задержание с грядущим митингом по случаю 100-летия Азербайджанской Республики.

9 мая в Азербайджане Салех Рустамов был арестован по обвинению в незаконной торговле наркотикам. 10 мая по этому обвинению был также арестован его племянник, гражданин Азербайджана Bидади Рустамли. Арестованные содержатся в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. Родственники заявили, что Салех Рустамов признал свою вину под пытками, и попросили о помощи посольство России.

Как говорится в совместном сообщении генпрокуратуры и МВД Салех Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средств для поддержки деятельности ПНФА. «Рустамов перенаправлял Видади Рустамли через занимающихся в Баку незаконным переводом денежных средств Джейхуна Гусейнова, Рауфа Искендерова, Гейдара Ахмедова и Турала Мехдиханова ежемесячные суммы в размере 30 тысяч долларов, собранные в Москве у различных лиц. В целом, на финансирование мероприятий ПНФА было передано 412 тыс. долларов», - говорится в сегодняшнем релизе.

Согласно пресс-релизу, в ходе допросов Гасанов, Насирли и Магеррамов признались в получении от Видади Рустамли денег, посылаемых из Москвы Салехом Рустамовым. Гасанов, Насиров и Магеррамов заявили, что эти средства они передавали лидеру ПНФА Али Керимли и другим функционерам партии.

Все они, а также объявленный в розыск активист Эльтадж Алисой привлечены к уголовной ответственности по статьям «незаконное предпринимательство с извлечением доходов в крупном размере» и «легализация денег, добытых преступным путем в составе организованной группой». Эти нормы УК Азербайджана предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что в релизе мероприятия ПНФА, на которые, по версии силовиков, собирались средства, названы «противоречащими государству, государственности и национальным интересам».

Адвокаты арестованных оказались недоступными для комментариев.

Доводы силовиков поставил под вопрос координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев. «Много в этом деле не ясного. Салеха Рустамова и Видади Рустамли арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Но про это ничего сказано в пресс-релизе. Все это время их содержали в полицейском управлении и до сих пор не перевели в СИЗО Пенитенциарной службы. Это вызывает подозрения, что на них могло быть оказано давление для получения нужных показаний», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

Родственники рассказали о встрече с арестованным гражданином России

Валех Рустамов, брат С.Рустамова, рассказал, что 25 мая побывал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), где увиделся с сыном и братом. «Меня отвели в отдельную комнату. Сначала привели моего брата Салеха, а потом сына Видади. Салех выглядел немного похудевшим, но оба они ни на что не жаловались. Я обрадовался, увидев их живыми-здоровыми, поскольку 24 мая появилась информация о смерти Салеха», - сказал Валех Рустамов корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что арестованные не жаловались на условия содержания. Адвокат Тельман Нагдалиев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что арестованных не подвергали пыткам. Однако Талех Рустамов, другой брат С.Рустамова, сказал, что адвокат Нагдалиев был назначен полицией. По словам Талеха Рустамова, семья наняла в качестве защитника Бахруза Байрамова.

Последний сказал, что его не пустили в ГУБОП. «В управление пропустили только Валеха Рустамова. Надеюсь, ситуация прояснится после перевода арестованных в СИЗО Пенитенциарной службы», - сказал Байрамов.

Салех Рустамов в 1992-1993 годах, во время правления ныне оппозиционного Народного фронта Азербайджана, был главой исполнительной власти Гядабейского района. Последние 20 лет он жил в Москве, где занимался бизнесом.

Встреча арестованных с родными была призвана опровергнуть информацию о смерти Салеха Рустамова от пыток, рассказал на пресс-конференции 25 мая Огтай Гюльалыев. «В ГУБОП был приглашен Валех Рустамов, брат С.Рустамова и отец Видади Рустамли. Валех Рустамов сказал, что (арестованные) ни на что жалуются. Но встреча проходила в присутствии следователя, естественно, арестованные не могли сообщить обо всем, что с ними случилось», - рассказал Гюльалыев.

По мнению Гюльалыева, гарантией соблюдения прав арестованных мог бы стать перевод в СИЗО Пенитенциарной службы. Он усмотрел нарушение закона в том, что обвиняемых более двух недель содержат в ГУБОП.

«По нашим данным, от Салеха Рустамова требовали дать показания о финансовой помощи оппозиции», - отметил Гюльалыев, выразив сожаление, что посольство России, держится в стороне от дела.

"Мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами Азербайджана для выяснения обстоятельств", - сказал ранее представитель посольства.

Гюльалыев призвал руководство Минюста срочно перевести арестованных в СИЗО Пенитенциарной службы, обеспечить им конфиденциальные встречи с адвокатами и положенные по закону свидания и телефонные разговоры с родными.

Длительное содержание в полиции может означать, что на теле арестованного есть следы насилия, и силовики ждут, пока эти следы исчезнут, отметил координатор Центра мониторинга политзаключенных, бывший политзек Эльшан Гасанов.

«После задержания подозреваемые могут содержаться в полиции до 48 часов, а в особых случаях - 72 часа. До истечения этого срока их должны либо отпустить, либо арестовать по решению суда. Как только суд избирает меру пресечения, арестованных следует отправить в СИЗО Пенитенциарной службы. Каждую неделю у них есть право на одно свидание и два телефонных разговора с членами семьи. Адвокат же может арестованных посещать без ограничений», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".